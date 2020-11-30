30.11.2020, 17:44

Мужчина пытался ввезти в Эстонию 10 000 сигарет с белорусскими акцизами

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EST
Eesti-Läti
Foto on illlustreerivFoto: Rauno Volmar

В минувшую субботу пограничники задержали мужчину, который хотел ввезти в Эстонию нелегальные сигареты.

28 ноября на шоссе Выру-Мынисте-Валга пограничники остановили для проверки микроавтобус Mercedes с эстонскими номерами, прибывший из Латвии. В ходе осмотра в салоне транспортного средства было обнаружено 10 000 сигарет с белорусскими акцизами.

Далее водителем займется Налогово-таможенный департамент.

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