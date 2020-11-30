Мужчина пытался ввезти в Эстонию 10 000 сигарет с белорусскими акцизами

28 ноября на шоссе Выру-Мынисте-Валга пограничники остановили для проверки микроавтобус Mercedes с эстонскими номерами, прибывший из Латвии. В ходе осмотра в салоне транспортного средства было обнаружено 10 000 сигарет с белорусскими акцизами.

Далее водителем займется Налогово-таможенный департамент.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.