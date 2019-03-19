Мужчина получил условный срок за незаконную вырубку леса, но намерен обжаловать решение суда

Преступление было совершено весной и летом 2013 года в деревне Вао в Ляэне-Вирумаа. По данным Ärileht, соответствующие инстанции разрешили вырубить 17 кубометров леса, однако согласно обвинению под руководством Кронберга было вырублено 600 км2.

Примечательно, что в 2016 году окружная прокуратура закрыла дело ввиду отсутствия состава преступления, но после жалобы Инспекции окружающей среды дело вновь взяли в производство.

Кронберг получил наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев условно с испытательным соком в один год. Гражданский иск со стороны ЭР в лице Инспекции окружающей среды за причиненный природе урон в размере 9500,56 евро был удовлетворен в полном размере.

Кронберг сообщил Delfi, что намерен обжаловать решение, поскольку, по его словам, инспекция провела все измерения не прошедшими проверку и не имеющими сертификаты средствами. ”Поскольку Эстония позиционирует себя как правовое государство, мы готовы во имя правосудия пройти все судебные инстанции”, — заявил он.