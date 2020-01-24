Mündipesula построит в Ласнамяэ и Мустамяэ новые автомойки

По сообщению фирмы, к последующие годы планируется расширение сети в Латвию, Литву и Финляндию. Для расширения Mündipesula привлечет от инвесторов посредством платформы Fundwise до миллиона евро.

Руководитель Mündipesula Евгений Симонов: "За прошлые годы на наших автомойках было помыто миллион автомобилей, и это свидетельствует о востребованности моек самообслуживания. В декабре на Юмера теэ в Таллинне мы открыли свою 11-ую мойку, на которой имеется четыре помывочных места. Следующие автомойки будут с пятью и шестью помывочными местами. В Ласнамяэ мы начнем строительство в феврале, строительный проект автомойки в Мустамяэ находится на стадии составления. Для строительства автомоек и развития мобильного приложения мы хотим привлечь средства инвесторов. Выплачивать дивиденды инвесторам мы планируем начать с будущего, 2021 года”.

С имеющимися средствами Mündipesula может открывать лишь по паре новых моек в год. Для более быстрого роста предполагается привлечь от 200 000 до 1 миллиона евро.