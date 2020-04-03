03.04.2020, 18:47

MTA вновь сделал список должников открытым


EST
Maksu- ja tolliameti pressikonverents
Maksu- ja tolliameti pressikonverentsFoto: Madis Veltman

Скрытые из-за коронавируса данные должников по налогам сделаны вновь открытыми. Но долги, образовавшиеся с февраля, не обнародуются.

"Сейчас мы показываем долги, возникшие до 1 марта 2020. Данные обновляются раз в неделю: если долг погашен или рассрочен, то он больше не показывается", - пояснил представитель Налогово-таможенного департамента (Мaksu- ja tolliamet - MTA) Геа Отса изданию Äripäev.

В настоящий момент на странице MTA видны данные месячной давности. Информация обновится на следующей неделе.

Подробнее читайте в Äripäev.

Читайте также: