MTA вновь сделал список должников открытым

"Сейчас мы показываем долги, возникшие до 1 марта 2020. Данные обновляются раз в неделю: если долг погашен или рассрочен, то он больше не показывается", - пояснил представитель Налогово-таможенного департамента (Мaksu- ja tolliamet - MTA) Геа Отса изданию Äripäev.

В настоящий момент на странице MTA видны данные месячной давности. Информация обновится на следующей неделе.

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