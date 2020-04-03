03.04.2020, 18:47
MTA вновь сделал список должников открытым
Скрытые из-за коронавируса данные должников по налогам сделаны вновь открытыми. Но долги, образовавшиеся с февраля, не обнародуются.
Скрытые из-за коронавируса данные должников по налогам сделаны вновь открытыми. Но долги, образовавшиеся с февраля, не обнародуются.
"Сейчас мы показываем долги, возникшие до 1 марта 2020. Данные обновляются раз в неделю: если долг погашен или рассрочен, то он больше не показывается", - пояснил представитель Налогово-таможенного департамента (Мaksu- ja tolliamet - MTA) Геа Отса изданию Äripäev.
В настоящий момент на странице MTA видны данные месячной давности. Информация обновится на следующей неделе.
Подробнее читайте в Äripäev.
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