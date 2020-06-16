MTA напоминает молодым людям: заработная плата в конверте не работает на вас!

”Летом многие молодые люди — учащиеся желают поработать месяц или другой, чтобы заработать деньги и приобрести опыт. Однако именно на сезонных работах и именно среди молодёжи присутствует риск выше среднего, что им могут предложить заработную плату частично или полностью в конверте”, — сказал руководитель сферы налогового аудита MTA Оскар Ыун.

”Если Вы согласились получать заработную плату неофициально, то Вы рискуете. Например, Вы не можете быть уверены, что получите согласованную заработную плату, а в случае заболевания компенсация по болезни будет меньше или её вообще не будет; на Вас не распространяются права, предусмотренные законом, для работника, а также Вы отказываетесь от возможности получать справедливое родительское пособие”, — перечислил Ыун. ”Помимо этого, MTA вправе взыскать также с работника неуплаченный подоходный налог”.

Проверки MTA показывают, что именно в летние месяцы увеличивается количество нарушений, связанных с выплатой заработных плат в конвертах. Например, в прошлом году в среднем таких нарушений было 5,9 процента от числа всех проверенных лиц; в июне не оформленных корректно на работу было 12,7% процента от числа всех проверенных лиц, следовательно, налоги за них не были уплачены.

Исследование желания платить налоги, которое заказал MTA, показывает, что именно среди молодых людей показатель получения заработной платы в конверте выше среднего и они проявляют большую готовность к её получению как из-за своих знаний, так и из-за имеющихся установок. Только 60 процентов 15-24-летних считают, что работать ”по-чёрному” является неверным.

Выплаты заработных плат в конвертах, по-прежнему, остаётся самой большой налоговой проблемой в Эстонии, из-за чего наше государство в прошлом году недополучило, по оценкам, 134 миллиона налоговых поступлений. По оценкам, около 6% работников получают так называемую заработную плату в конверте и примерно 25% эстонских предприятий частично платят своим работникам заработные платы в конвертах.

Дополнительную информацию о том, почему необходимо избегать получения заработной платы в конверте, а также как проверить, является ли работодатель надёжным, можно найти на интернет-страничке MTA .