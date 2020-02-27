Можно обращаться за деньгами! В отношении скандального интернет-магазина начата процедура банкротства

Сегодня появилось официальное сообщение, что в отношении фирмы OÜ HHLP (бывший интернет-магазин Reset.ee - ред.) начато банкротное производство. Это означает, что покупатели, которые оплатили товар, но его не получили, могут подать заявление о возврате денег в рамках процедуры банкротства.

Компания Reset.ee закрыла своей интернет-магазин пару недель назад после неоднократных предписаний Департамента защиты прав потребителя и технического надзора (Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve amet — TTJA), вызванных жалобами клиентов на то, что они не получили заказанный товар. После чего фирма изменила название и стала OÜ HHLP (вместо OÜ Reset Eesti).

Суд запретил фирме без согласия банкротного управляющего распоряжаться своим имуществом. Судебное заседание по делу о банкротстве Reset.ee состоится 9 марта в Харьюском уездном суде.

Помимо претензий клиентов, у фирмы налоговая задолженность в сумме 26 336 евро, а также других долгов на 10 955 евро.

Вскоре на сайте www.ametlikudteadaanded.ee появятся контактные данные банкротного управляющего, которому кредиторы (в том числе и обманутые в своих ожиданиях покупатели) могут направлять свои претензии.

Временным банкротным управляющим суд назначил Юри Труутса (Jüri Truuts).

TTJA неделю назад подал заявление на действия скандального интернет-магазина Reset.ee в Государственную прокуратуру.