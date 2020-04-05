Может ли так случиться, что мы в Эстонии останемся после кризиса без авиасообщения?

Специалист по коммуникациям Таллиннского аэропорта Яне Гридассов в первую очередь уточнила, что аэропорт обслуживает сейчас рейсы, связанные с перевозкой грузов, спасателями, медициной и в целом чрезвычайным положением. Но представитель авиапредприятия не считает, что приостановление пассажирских перевозок будет каким-то очень долговременным.

"Сегодня мы говорим о временном закрытии линий и переносе открытия новых. Мы исходим из принципа, что в случае улучшения ситуации, авиасообщение постепенно восстановится. Все зависит от ограничений введенных государствами и тем темпом, с которым страны начнут выходить из чрезвычайной ситуации. Сегодня прогнозирование - дело неблагодарное, всё зависит от очень многих различных обстоятельств", - сказала она.

"Таллиннский аэропорт в любой момент готов восстановить авиасообщение в прежнем объеме. Мы, а также авиафирмы, постоянно мониторим ситуацию, потому что в интересах всех сторон скорейшее восстановление авиадвижения", - добавила Гридассов.

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