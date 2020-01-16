Может ли работодатель обрабатывать ваши личные данные? Разъясняет эксперт

По словам Хундт, для обработки личных данных работника работодателем последний должен определить цель и правовую основу обработки. ”Например, работодатель должен сообщить государству личные данные работника для социального и медицинского страхования, т.е. обработка подобных данных оправдана. Однако, у работодателя нет причины собирать данные о семейном положении или хобби работника”,– объяснила юрист.
Работодатель может обрабатывать личные данные на основании оправданного интереса, если у него есть для этого весомые причины, но сбор данных не должен существенно нарушать права работника. ”Например, использование камер наблюдения на рабочем месте должно быть обосновано и не может существенно нарушать личностные права работника”, — подчеркнула юрист.
Поскольку работник является более слабой стороной в трудовых отношениях, для обработки личных данных недостаточно его согласия. А именно, постановление о защите личных данных гласит, что согласие должно быть добровольным. ”Если одна сторона является зависимой или более слабой в юридическом отношении, то ее согласие нельзя считать добровольным”, — пояснила юрист.
Согласие работника все же может быть уместно в ситуациях организационного характера, например, обработка данных детей работника для рождественского праздника или использование фото работников в корпоративных медиа.
По словам юриста, избежать споров и потенциальных штрафов можно с помощью договоренности об условиях обработки данных на предприятии, например, включив это в правила трудового распорядка. Необходимо также извещать работников о факте обработки данных.
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