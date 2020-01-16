Может ли работодатель обрабатывать ваши личные данные? Разъясняет эксперт

Ошибки при обработке данных работников могут повлечь штрафы в сотни тысяч евро. ”Многие предприниматели не учитывают, что работодатели могут собирать и обрабатывать данные своих работников только в том объеме, который требуется для исполнения трудового договора, предусмотренного законом обязательства или оправданного интереса. Предприниматели также часто не учитывают, что для обработки личных данных недостаточно согласия работника”, — говорит юрист бюро Силья Хундт.

Ошибки могут дорого обойтись

Например, греческий департамент защиты данных оштрафовал PWC Business на 150 000 евро за то, что предприятие постановило согласие работников основанием для обработки их личных данных. Подобное поведение также противоречит принципам прозрачности и предприятие не смогло доказать, что основание для обработки данных было заранее обдумано и оценено.

За нарушение личных прав работник может потребовать от работодателя компенсации. В Эстонии есть решение суда, по которому работнику присудили 1000 евро за то, что работодатель загрузил его фотографии с отпуска в среду для скачивания и поделился ими с другими работниками.