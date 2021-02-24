Может ли должник по алиментам внести детей в налоговую декларацию?

Читатель хотел знать, проверяет ли MTА при подаче деклараций, кто на самом деле содержит детей и можно ли добавить данные тех детей, о которых человек не заботится.

"Данные детей автоматически вносятся в декларацию того человека, который по состоянию на 31.12 являлся получателем детского пособия”, — прокомментировала руководитель коммуникационного отдела Геа Отса.

”В случае необходимости можно сделать так, что один родитель удаляет детей из декларации, а второй добавляет в свою декларацию”, — добавила она.

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