Московский McDonald´s из-за коронавируса отменил акцию "Биг Мак" за 3 рубля

Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки мероприятие пришлось отменить, пишет rus.err.ee.
"Я в таком возрасте, что я всего боюсь, всяких вирусов. Вы понимаете, что в моем возрасте все очень сложно", — сказала "Актуальной камере" жительница Москвы Лидия.
Екатерина отметила, что не боится, но опасается находиться в местах массового скопления людей, однако отменять акцию в McDonald´s, по ее мнению, не стоило.
Сергей считает, что если вести себя разумно, то опасаться вируса не стоит, и отменять акцию не стоило: "В метро намного больше людей, которые могут быть зараженными, чем те люди, которые пришли в ресторан поесть и отметить 30-летие McDonald´s".
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