Мошенники украли данные эстонской кредитки и накупили в Сингапуре одежды

В ответ на обращение клиента банк отозвал платеж и посоветовал отключить интернет-платежи. Мужчина отключил, но вскоре обнаружил, что этот же магазин снял с его карты еще 71 евро. Если прошлый платеж получилось аннулировать, то этот, несмотря на отключенную функцию интернет-платежей, прошел.

Руководитель отдела кредитных карт Swedbank Кай Вооре пояснила, что, если платеж забронирован, то отключение интернет-платежей уже не поможет. Разница в суммах, скорее всего, вызвана межбанковской платой за обмен валюты, и деньги все же были снялы со счета мужчины один раз.

Вооре сказала, что в целях безопасности лучше всегда полностью закрывать карту. Как именно произошла утечка данных, остается неясным. Мужчина говорит, что совершал покупки лишь на Ebay и Amazon.

В данном случае банку удалось вернуть клиенту деньги. В зависимости от того, о каком зарубежном банке идет речь и на какой стадии находится сделка, сделку возможно повернуть вспять, но не всегда.

”Если владелец карты не совершал данной сделки, мы просим его предоставить заявление и оспорить сделку. Это необходимо, чтобы банк начал заниматься случаем”, — говорит Вооре. Если выяснится, что речь идет о мошенничестве, то в течение следующего рабочего дня клиент получит возврат.