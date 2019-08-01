01.08.2019, 15:20
Мошенники обманули доверчивую женщину на 13 000 евро
24 июля в полицию обратилась женщина из Валгамаа, которая решила взять в интернете кредит и стала жертвой мошенников.
24 июля в полицию обратилась женщина из Валгамаа, которая решила взять в интернете кредит и стала жертвой мошенников.
Женщина перевела лжепоставщику услуги в качестве платы за договор 13 000 евро, но обещанного кредита на свой банковский счет не получила.
Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.
Обстоятельства случившегося и лица, предлагавшие кредит, будут установлены в ходе расследования.
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