01.08.2019, 15:20

Мошенники обманули доверчивую женщину на 13 000 евро


rus.delfi.ee
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Eurod
EurodFoto: Madis Veltman

24 июля в полицию обратилась женщина из Валгамаа, которая решила взять в интернете кредит и стала жертвой мошенников.

Женщина перевела лжепоставщику услуги в качестве платы за договор 13 000 евро, но обещанного кредита на свой банковский счет не получила.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Обстоятельства случившегося и лица, предлагавшие кредит, будут установлены в ходе расследования.

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