Мошенники обманули доверчивую женщину на 13 000 евро

Женщина перевела лжепоставщику услуги в качестве платы за договор 13 000 евро, но обещанного кредита на свой банковский счет не получила.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Обстоятельства случившегося и лица, предлагавшие кредит, будут установлены в ходе расследования.