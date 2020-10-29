Мошенник с Сааремаа развел эстонских бизнесменов и политиков на десятки тысяч евро

Среди политиков, с которыми встречался или общался Тамм — Индрек Таранд, Юрген Лиги, Калев Калло и Яак Мадиссон, пишут "Деловые ведомости" со ссылкой на Äripäev.
Марек Тамм (имя при рождении — Алле, проживает в Сааремаа с мамой) выступал под именем Марек Лундберг и пытался создать впечатление, что он — представитель Фредерика Лундберга, одного из самых богатых людей Швеции. Эстонским предпринимателям Тамм рисовал невероятные перспективы сотрудничества, а политикам давал понять, что шведский магнат Лундберг хочет профинансировать их партию.
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