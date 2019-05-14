Мошенническая схема: преступники без ведома людей создавали аккаунты Smart-ID

Самые серьезные случаи, по факту которых полиция начала уголовное производство, начались в феврале и усилились в апреле, когда преступники, используя выуживающие данные сообщения и сайты, пытались создать от имени постороннего человека новый аккаунт Smart-ID.

Мошенническая схема состояла в том, что людям присылали на мобильный телефон сообщение от имени известного банка, которое направляло с виду на страницу для входа в банк. Там человека направляли на выуживающую данные страницу войти с помощью mobiil-ID. Если жертва вводила свой логин, личный код и PIN 1, преступники в то же время начинали создание нового аккаунта Smart-ID. Пользуясь невнимательностью людей, человека направляли сделать следующие необходимые шаги, например, ввести PIN 2, чтобы на фоне закончить создание аккаунта Smart-ID. Таким образом преступники могли создать новый аккаунт Smart-ID и с данными жертвы без ее ведома войти в различные э-услуги, где используется Smart-ID, в том числе в интернет-банк. По сведениям RIA, через это понесло материальный ущерб множество людей.