Морской трамвай до полуострова Копли? Дорожным проблемам в Пыхья-Таллинне предложили весьма интересные решения
Ранее мы писали о том, что застройщик Коплиских линий неожиданно получил дополнительные объемы, что вызвало беспокойство местных жителей.
Ранее мы писали о том, что застройщик Коплиских линий неожиданно получил дополнительные объемы, что вызвало беспокойство местных жителей.
На этой неделе управа Пыхья-Таллинна провела собрание, на котором представила общую планировку района. Примечательно, что данную планировку не могут утвердить уже 14 лет. На собрании руководитель Kopli Selts MTÜ Тийа-Лийз Юргенсон выразила беспокойство по поводу увеличения нагрузки на дороги. Специалист по городскому планированию Михкель Кырвитс признал, что застраивать земли без приведения в порядок дорожной сети действительно нехорошо. Но на этом дискуссия ввиду нехватки времени закончилась.
”По поводу дорог они ничего не смогли сказать”, — сетует Юргенсон. Она отмечает, что поскольку согласно плану там будет создан и общественный пляж, то нетрудно представить, что станет с дорожным движением. При этом застройщик хочет возвести пляжный комплекс в зоне строительного запрета, в связи с чем ходатайствует у города о расширении зоны. ”Кажется, что в случае с линиями город чрезмерно заботиться о благополучии застройщика, а о местных жителях — нет”, — говорит женщина.
Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд при этом отмечает, что повышенного интереса к данному вопросу со стороны местных управа не заметила. Разве что со стороны одного местного жителя, который и обратился в прессу. ”Однако, безусловно, все эти темы важны и город активно занимается их разрешением”, — отметил он.
Он сказал, что возникновение новых проектов в городе — естественный процесс, который не остановить. Реализация каждого проекта предполагает также оптимизацию дорожной инфраструктуры, поэтому утверждать, что город ничего не делает, — неправильно.
Ярвелайд отметил необходимость развития общественного транспорта, что также неизбежно. По его словам, общая планировка как и раз и ставит перед собой целью увеличить доступность и популярность общественного транспорта.
”Достаточно реалистично звучит идея о запуске пассажирских поездов, которые соединяли бы зоны застройки на полуострове Копли с центром города и районом Юлемисте. При этом необходимая инфраструктура имеется. Принимая во внимание развитие прибрежных проектов, следует всерьез рассмотреть возможность запуска т. н. морских трамваев”, — сказал старейшина.
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