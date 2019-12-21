Морской трамвай до полуострова Копли? Дорожным проблемам в Пыхья-Таллинне предложили весьма интересные решения

На этой неделе управа Пыхья-Таллинна провела собрание, на котором представила общую планировку района. Примечательно, что данную планировку не могут утвердить уже 14 лет. На собрании руководитель Kopli Selts MTÜ Тийа-Лийз Юргенсон выразила беспокойство по поводу увеличения нагрузки на дороги. Специалист по городскому планированию Михкель Кырвитс признал, что застраивать земли без приведения в порядок дорожной сети действительно нехорошо. Но на этом дискуссия ввиду нехватки времени закончилась.



Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses Kopli liinide arenduste arutelu Foto: Rauno Volmar



”По поводу дорог они ничего не смогли сказать”, — сетует Юргенсон. Она отмечает, что поскольку согласно плану там будет создан и общественный пляж, то нетрудно представить, что станет с дорожным движением. При этом застройщик хочет возвести пляжный комплекс в зоне строительного запрета, в связи с чем ходатайствует у города о расширении зоны. ”Кажется, что в случае с линиями город чрезмерно заботиться о благополучии застройщика, а о местных жителях — нет”, — говорит женщина.

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд при этом отмечает, что повышенного интереса к данному вопросу со стороны местных управа не заметила. Разве что со стороны одного местного жителя, который и обратился в прессу. ”Однако, безусловно, все эти темы важны и город активно занимается их разрешением”, — отметил он.

Он сказал, что возникновение новых проектов в городе — естественный процесс, который не остановить. Реализация каждого проекта предполагает также оптимизацию дорожной инфраструктуры, поэтому утверждать, что город ничего не делает, — неправильно.