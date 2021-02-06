Мороз поднял цены на энергоносители

∙ Цены на том же уровне, что и в прошлом году
∙ Транспорт подешевел, электричество подорожало
∙ По итогам года цены могут подняться на 1,3 процента
По расчётам Департамента статистики Эстонии, мы тратим почти четверть нашего бюджета на питание, 15 процентов на жильё и 13 процентов на транспорт. Данные о перемещениях показывают, что люди проводят на 12% меньше времени в офисах и на 30% меньше времени в торговых центрах и развлекательных заведениях, чем год назад.
Цены на энергоносители выросли, поскольку холодная погода увеличила спрос на отопление и электричество. В январе этого года средняя температура воздуха была -3 °С, а год назад + 3 °С.
Транспорт был дешевле, чем год назад. На стоимость моторного топлива повлияли как более низкая цена на сырую нефть, так и более низкий акциз на дизельное топливо. В январе сырая нефть была на одну пятую дешевле в евро, чем годом ранее.
В этом году цены вырастут
По мнению потребителей, в январе цены продолжали снижаться. Домохозяйства ожидают, что потребительская корзина будет дешеветь в течение всего года. Однако аналитики всё же прогнозируют рост цен.
Спрос на различные товары и услуги восстанавливается. С мая 2021 года эффект прошлогоднего снижения акцизов исчезнет из индекса цен. В январе повысился акциз на табачные изделия. Холодная зимняя погода увеличивает цены на электроэнергию и отопление.
В этом году Swedbank ожидает повышения цен на 1,3%. Однако рост заработной платы будет быстрее, чем рост цен. По прогнозу Swedbank, в этом году средняя зарплата вырастет на 3,5 процента.
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