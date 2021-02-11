Мороз не отступает: цена на электричество останется очень высокой и в пятницу

Руководитель портфеля торговли энергией Alexela Калви Ныу отмечает, что причина роста цен кроется в симбиозе морозов и низкого уровня производства ветровой энергии.

"Сегодня после обеда мы также узнали о неполадках на атомной станции в Ловийса, Южная Финляндия, из-за чего в течение нескольких часов с рынка электричества пропало около 250 мегаватт-часов производственных мощностей. На текущий момент неполадка на атомной станции устранена, но продолжающиеся холода, особенно в Финляндии, взвинчивают биржевые цены на электричество", — пояснил Ныу.

В пятницу с 08:00 до 12:00 стоимость электричества для потребителей по биржевой цене будет достигать 170-250 евро за мегаватт-час. Пиковые цены не повлияют на потребителей по фиксированной цене.

Советы для экономии энергопотребления:

1. Регулировка температуры в доме — важный способ снизить расходы на электричество. При помощи регулируемого термостата Вы сможете экономить энергию, когда Вас нет дома

2. Не оставляйте приборы подключенными к сети. В режиме ожидания приборы потребляют энергию

3. Посудомоечную и стиральную машину выставляйте на ночное время