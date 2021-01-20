Мороз может испортить посылки: что нужно учитывать при заказе товара в уличный почтовый автомат

Согласно исследованию тенденций в э-коммерции, которое провела компания Kantor Emor, жители Эстонии заказывают в интернет-магазинах очень много именно электронных товаров, косметики и книг. В случае с названными изделиями следует иметь в виду, может ли и как может температура на улице повлиять на их качество. В холодную погоду многие посылки могут быть в опасности, если их содержимое не переносит низкие температуры.

”Например, электроника или жидкости могут серьёзно повредиться в наружных условиях. Та же история и с высокими температурами, когда в жаркую погоду температура внутри посылочного терминала может быть очень высокой. Так подвергаются опасности чувствительные к воздействию окружающей среды товары, такие как, например, косметика или лекарства”, — поделилась важной информацией руководитель по работе с клиентами Itella Estonia OÜ Трийн Пармсоо.

Чтобы избежать такой ситуации многие розничные сети не предлагают доставку косметики и электроники в расположенные на улице почтовые терминалы, поскольку самой большой проблемой для наружных почтовых терминалов являются крайне выcокие и низкие температуры, пыль, солнце, влажность, причём все эти факторы могут влиять на качество заказанного изделия и его рабочее состояние.

”По возможности мы рекомендуем заказывать электронные товары всё же в терминалы во внутренних помещениях. Это именно по причине, что не всегда у получателя есть время сразу прийти за заказанными товарами, и большое колебание температуры может повлиять на изделия. Электронное изделие, взятое из слишком холодного или тёплого места может дома повредиться при включении. Поэтому важно, чтобы клиент позволил сначала изделию достигнуть комнатной температуры и только затем включил его”, — пояснила член правления Klick Eesti AS Кайре Койк.

Товары могут стать неэффективными



По словам директора по маркетингу I.L.U. Ханны Лоодмаа, умеренные колебания температуры не оказывают влияния на косметические изделия, но крайние изменения, такие как ультрафиолетовое излучение, жара и морозы могут всё же нанести некоторый ущерб.