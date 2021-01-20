20.01.2021, 10:10

Мороз может испортить посылки: что нужно учитывать при заказе товара в уличный почтовый автомат


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Pakiautomaadid
PakiautomaadidFoto: Tiit Blaat

При заказе посылки в находящийся на улице почтовый автомат следует учитывать, как изменения температуры и влажность могут повлиять на качество изделия. В зимний период стоит быть осторожным в связи с холодами, которые могут привести к снижению качества изделия до его прихода в негодность, если заказывать изделие в наружный почтовый автомат.

Согласно исследованию тенденций в э-коммерции, которое провела компания Kantor Emor, жители Эстонии заказывают в интернет-магазинах очень много именно электронных товаров, косметики и книг. В случае с названными изделиями следует иметь в виду, может ли и как может температура на улице повлиять на их качество. В холодную погоду многие посылки могут быть в опасности, если их содержимое не переносит низкие температуры.

”Например, электроника или жидкости могут серьёзно повредиться в наружных условиях. Та же история и с высокими температурами, когда в жаркую погоду температура внутри посылочного терминала может быть очень высокой. Так подвергаются опасности чувствительные к воздействию окружающей среды товары, такие как, например, косметика или лекарства”, — поделилась важной информацией руководитель по работе с клиентами Itella Estonia OÜ Трийн Пармсоо.

Чтобы избежать такой ситуации многие розничные сети не предлагают доставку косметики и электроники в расположенные на улице почтовые терминалы, поскольку самой большой проблемой для наружных почтовых терминалов являются крайне выcокие и низкие температуры, пыль, солнце, влажность, причём все эти факторы могут влиять на качество заказанного изделия и его рабочее состояние.

”По возможности мы рекомендуем заказывать электронные товары всё же в терминалы во внутренних помещениях. Это именно по причине, что не всегда у получателя есть время сразу прийти за заказанными товарами, и большое колебание температуры может повлиять на изделия. Электронное изделие, взятое из слишком холодного или тёплого места может дома повредиться при включении. Поэтому важно, чтобы клиент позволил сначала изделию достигнуть комнатной температуры и только затем включил его”, — пояснила член правления Klick Eesti AS Кайре Койк.

Товары могут стать неэффективными


По словам директора по маркетингу I.L.U. Ханны Лоодмаа, умеренные колебания температуры не оказывают влияния на косметические изделия, но крайние изменения, такие как ультрафиолетовое излучение, жара и морозы могут всё же нанести некоторый ущерб.

”В случае действительно сильных морозов в изделиях с содеражнием воды она может замёрзнуть. Замерзая, вода расширяется, поэтому иногда упаковка может повредиться. Также вода отделяется от компонентов, и меняется консистенция. Летнее постоянное ультрафиолетовое излучение может привести к выделению компонентов, изделие потеряет свои свойства, например, в случае с изделиями для защиты от солнца исчезнет их защитная способность”, — описала возможные ситуации Лоодмаа. Она добавила, что важную роль также играет то, как упакована посылка — чем корректнее она упакована, тем меньше воздействие.

Если по каким-то причинам изделие в посылке всё-таки пострадало, то, по словам директора по маркетингу I.L.U, вначале они делают всё для того, чтобы клиент как можно скорее получил новое изделие, а затем начинают выяснять, в какой части транспортного процесса посылка могла пострадать. ”До сих пор таких случаев было мало. Мы упаковываем изделия всегда аккуратно, выбираем упаковку самого подходящего размера, а в случае с хрупкими изделиями, добавляем смягчители”, — рассказала Лоодмаа.

Вещи, чувствительные к воздействиям погоды следует заказывать в посылочные терминалы внутри помещений или с курьером.

”Для нас очень важно, чтобы все клиенты могли заказывать изделия безопасно и заказы никак не страдали при отправке. Именно поэтому мы установили посылочные терминалы Smartpost во внутренние помещения”, — объяснила руководитель по работе с клиентами Itella Estonia OÜ, добавив, что в случае как с внутренними, так и с наружными терминалами посылки находятся внутри ячеек и защищены от влажности, но в случае с наружным терминалом они могут стать влажными при закладке или выемке. Также клиентам удобнее вынимать посылки, поскольку не надо ощущать все неприятности эстонской погоды непосредственно на себе.

Поскольку во многих городах и населённых пунктах поменьше нет подходящих площадей во внутренних помещениях, то Smartpost Itella разработало уникальные домики для посылок. ”Домики для посылок можно установить почти повсюду, где достаточно спроса на посылочный терминал, но нет подходящего внутреннего помещения”, — объяснила Пармсоо.

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