Moody's утвердило госрейтинг Эстонии на прежнем высоком уровне
Международное рейтинговое агентство Moody's утвердило государственный рейтинг Эстонии на прежнем высоком уровне A1 со стабильной перспективой, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
Международное рейтинговое агентство Moody's утвердило государственный рейтинг Эстонии на прежнем высоком уровне A1 со стабильной перспективой, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
Этому способствуют высокая способность экономики Эстонии сопротивляться внешнему воздействию, низкое долговое бремя правительственного сектора и способность учитывать геополитические риски. Эстония как небольшая и открытая экономика по-прежнему восприимчива к воздействию из внешней среды, но, по оценке агентства, способность сопротивляться происходящим из этой среды рискам остается высокой.
Эстония быстро вышла из мирового экономического кризиса, начиная с 2009 года экономика страны уверенно растет. Хотя рост несколько замедлился в 2015 году из-за факторов, связанных с геополитической обстановкой в России, в течение последних трех лет экономический рост Эстонии в среднем составлял 4,1 процента.
По оценке Moody's Эстония эффективно приняла меры для сокращения проблем, связанных со старением населения и его воздействием на рынок труда, но демографические тренды по-прежнему являются серьезным вызовом.
Эстония выделяется в Европе и на международном уровне в целом благодаря самому низкому показателю долгового бремени правительственного сектора среди оцениваемых Moody's стран. В конце 2018 года этот показатель составлял 7,9 процента ВВП. Сильной стороной Эстонии также является наличие достаточных резервов, чтобы справиться с внезапными рисками.
По оценке Moody's, бюджетная позиция Эстонии в последующие годы останется одной из самых сильных среди оцениваемых стран, вне зависимости на рост номинального и структурного дефицита.
Сохранятся связанные с близостью к России геополитические риски, но агентство считает их реализацию крайне маловероятной.
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