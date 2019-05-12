Moody's утвердило госрейтинг Эстонии на прежнем высоком уровне

Этому способствуют высокая способность экономики Эстонии сопротивляться внешнему воздействию, низкое долговое бремя правительственного сектора и способность учитывать геополитические риски. Эстония как небольшая и открытая экономика по-прежнему восприимчива к воздействию из внешней среды, но, по оценке агентства, способность сопротивляться происходящим из этой среды рискам остается высокой.

Эстония быстро вышла из мирового экономического кризиса, начиная с 2009 года экономика страны уверенно растет. Хотя рост несколько замедлился в 2015 году из-за факторов, связанных с геополитической обстановкой в России, в течение последних трех лет экономический рост Эстонии в среднем составлял 4,1 процента.

По оценке Moody's Эстония эффективно приняла меры для сокращения проблем, связанных со старением населения и его воздействием на рынок труда, но демографические тренды по-прежнему являются серьезным вызовом.

Эстония выделяется в Европе и на международном уровне в целом благодаря самому низкому показателю долгового бремени правительственного сектора среди оцениваемых Moody's стран. В конце 2018 года этот показатель составлял 7,9 процента ВВП. Сильной стороной Эстонии также является наличие достаточных резервов, чтобы справиться с внезапными рисками.