Moody's: коронавирус навредит мировой экономике больше, чем кризис 2008 года

Согласно данным международного рейтингового агентства Moody's, коронавирус может нанести мировой экономике больше ущерба, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, передает ТАСС.

”В отличие от обвала на американском ипотечном рынке, в начале 2020 года никто не предсказывал появления потенциально опустошительной пандемии”, — говорится в сообщении.

Также в компании отмечают, что деятельность властей может быть ограничена из-за отсутствия решений по устранению или компенсации последствий эпидемии, как это было во времена испанского гриппа в 1918 году.

Известно, что распространение заболевания уже привело к резкому спаду индекса мировых цен на промышленные металлы (медь, никель, цинк, алюминий и т.д.).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом нового типа 11821 человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 245 — вылечились.