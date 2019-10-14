Молодые люди плохо знают, как защититься от киберугроз

Хотя исследования показывают, что 15–25-летние значительно лучше своих родителей знают, как защититься от киберугроз, дети в возрасте до 15 лет, по мнению экспертов, в большинстве своем не могут понять, что ежедневно сталкиваются в Интернете с опасностями, потенциально способными нанести ущерб их будущему.
”Мы работаем над повышением цифровой грамотности среди молодежи в странах Балтии на протяжении многих лет, и главный урок, который мы извлекли, заключается в том, что даже если в теории молодые люди хорошо ориентируются в вопросах, связанных с Интернетом, то реальное представление о том, что все, что они делают в Интернете, останется там навсегда, находится на крайне низком уровне”, — пояснила Эгле Тамелите, руководитель запущенной компанией Samsung программы Цифрового IQ учащихся в странах Балтии.
”Например, проведенное нами летом исследование показало, что, хотя молодые люди говорят, что знают о связанных с Интернетом опасностях, до 73% из них добавляют в друзья в социальных сетях совершенно незнакомых людей, которые могут оказаться мошенниками, киберпреступниками или даже педофилами”, — добавила представитель программы.
”В качестве примера недостаточного понимания опасностей можно привести случаи, когда молодые люди делятся картинками и информацией в групповой переписке, но не осознают, что они не находятся в приватном закрытом от других пространстве, — отметила Тамелите. — Например, если кто-то поделится в такой группе контентом с элементами детской порнографии, даже не осознавая, что он является таковым, в отношении группы и всех ее участников может быть начато расследование”.
Создание и распространение мемов кажется безобидным занятием, но и с ним связаны серьезные опасности. ”Бывали случаи, когда дети создавали мемы о третьих лицах, не понимая, что тем самым они занимаются клеветой или оговором. Подростки в принципе не связывают мемы с реальностью”, — добавила Тамелите.
Программа цифрового IQ учащихся была запущена этой осенью в Эстонии именно с целью улучшения цифровых навыков и знаний молодежи. В рамках программы эксперты и активная в сети молодежь займутся обсуждением тем, связанных с опасностями и возможности цифрового мира. На сайте www.digitaalneiq.ee можно будет ознакомиться с видеобеседами о кибербуллинге, неподобающем контенте, кибергигиене, а также особенностях общения в Интернете и зависимости от такого общения. Также в рамках программы пройдут открытые лекции по заданным темам: 16 октября в Пярнуской гуманитарной гимназии Sütevaka, 30 октября в Тартуской Таммеской гимназии и 26 ноября в Виймсиской гимназии.
Кроме того, авторы программы призывают школы Эстонии образовать из учащихся 9–12-х классов команды для создания мультимедийного контента на актуальную связанную с Интернетом тему, чтобы представить его на конкурс сетевого этикета Netiket. ”Цель заключается в том, чтобы в результате работы школьников появился первый в Эстонии свод Интернет-норм и ценностей, то есть сетевой этикет, который поможет понять, как обращаться с доступным в Интернете контентом и общаться в сети с соблюдением определенных правил приличия”, — объяснила Тамелите.
Патронами конкурса стали певица и актриса Кристель Ааслайд, а также ютуберы Виктория Виллиг, Мария Раннавяли и Сидни Томсон.
Прием конкурсных работ открыт с 1 октября по 10 декабря. Лучшие работы будут объявлены на торжественной встрече, которая состоится в начале февраля следующего года. С условиями и правилами конкурса можно ознакомиться на сайте www.digitaalneiq.ee, там же будут опубликованы соответствующие требованиям работы.
Мужчина признался, что убил 9-летнюю девочку из-за гаража
Эрнст в интервью вдове Доренко объяснил его увольнение с канала
В фотоальбоме убитого дочерьми Хачатуряна было много любопытного
Названа причина смертельной аварии с мэром Абакана