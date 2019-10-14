Молодые люди плохо знают, как защититься от киберугроз

”Мы работаем над повышением цифровой грамотности среди молодежи в странах Балтии на протяжении многих лет, и главный урок, который мы извлекли, заключается в том, что даже если в теории молодые люди хорошо ориентируются в вопросах, связанных с Интернетом, то реальное представление о том, что все, что они делают в Интернете, останется там навсегда, находится на крайне низком уровне”, — пояснила Эгле Тамелите, руководитель запущенной компанией Samsung программы Цифрового IQ учащихся в странах Балтии.

”Например, проведенное нами летом исследование показало, что, хотя молодые люди говорят, что знают о связанных с Интернетом опасностях, до 73% из них добавляют в друзья в социальных сетях совершенно незнакомых людей, которые могут оказаться мошенниками, киберпреступниками или даже педофилами”, — добавила представитель программы.

”В качестве примера недостаточного понимания опасностей можно привести случаи, когда молодые люди делятся картинками и информацией в групповой переписке, но не осознают, что они не находятся в приватном закрытом от других пространстве, — отметила Тамелите. — Например, если кто-то поделится в такой группе контентом с элементами детской порнографии, даже не осознавая, что он является таковым, в отношении группы и всех ее участников может быть начато расследование”.