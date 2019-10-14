Молодые люди плохо знают, как защититься от киберугроз

Создание и распространение мемов кажется безобидным занятием, но и с ним связаны серьезные опасности. ”Бывали случаи, когда дети создавали мемы о третьих лицах, не понимая, что тем самым они занимаются клеветой или оговором. Подростки в принципе не связывают мемы с реальностью”, — добавила Тамелите.
Программа цифрового IQ учащихся была запущена этой осенью в Эстонии именно с целью улучшения цифровых навыков и знаний молодежи. В рамках программы эксперты и активная в сети молодежь займутся обсуждением тем, связанных с опасностями и возможности цифрового мира. На сайте www.digitaalneiq.ee можно будет ознакомиться с видеобеседами о кибербуллинге, неподобающем контенте, кибергигиене, а также особенностях общения в Интернете и зависимости от такого общения. Также в рамках программы пройдут открытые лекции по заданным темам: 16 октября в Пярнуской гуманитарной гимназии Sütevaka, 30 октября в Тартуской Таммеской гимназии и 26 ноября в Виймсиской гимназии.
Кроме того, авторы программы призывают школы Эстонии образовать из учащихся 9–12-х классов команды для создания мультимедийного контента на актуальную связанную с Интернетом тему, чтобы представить его на конкурс сетевого этикета Netiket. ”Цель заключается в том, чтобы в результате работы школьников появился первый в Эстонии свод Интернет-норм и ценностей, то есть сетевой этикет, который поможет понять, как обращаться с доступным в Интернете контентом и общаться в сети с соблюдением определенных правил приличия”, — объяснила Тамелите.
Патронами конкурса стали певица и актриса Кристель Ааслайд, а также ютуберы Виктория Виллиг, Мария Раннавяли и Сидни Томсон.
Прием конкурсных работ открыт с 1 октября по 10 декабря. Лучшие работы будут объявлены на торжественной встрече, которая состоится в начале февраля следующего года. С условиями и правилами конкурса можно ознакомиться на сайте www.digitaalneiq.ee, там же будут опубликованы соответствующие требованиям работы.
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