Молодой эксперт о туннеле Таллинн-Хельсинки: нет ничего невозможного

Сейчас, по мнению Страздина, Эстония представляется довольно интересной. ”Здесь хватает работы. В Эстонии еще достаточно полезных ископаемых, которые можно исследовать и добывать. Берем, например, возможности по добыче железной руды”. В этом направлении, по его оценке, еще достаточно места для развития, поскольку на этом в Эстонии не сосредотачивается. ”В то же время у нас очень сильные специалисты по полезным ископаемым, которые залегают слоями, потому что у нас есть сланец и фосфориты. Также торф — наши предприятия работают с торфом, например, в Африке”, — приводит Страздин примеры того, что если у кого-то есть интерес потрудиться заграницей, то с багажом TalTech в этом можно вполне преуспеть.
Специальность, в которой не нужно зубрить.
Помимо рабочих проектов Алекс Страздин занимается и учебой в магистратуре в Институте геологии по специальности ресурсы земных недр. ”Бакалавриат я закончил по геонаукам и геотехнологиям. До поступления на учебу я особо об этом не знал, но меня интересовало как естествознание, так и технологии и при изучении страницы TalTech я понял, что эта специальность совмещает обе эти сферы. Я поступил и очень доволен своим выбором”, — подтверждает молодой человек, который вспоминает увлекательные экскурсии во время учебы на шахты и горные предприятия. ”Не было проблем с заучиванием, потому что это очень логичный сектор. Так что, если специальности по земным недрам представляют интерес, то учиться на них не сложно, потому что тут достаточно увлекательно. Институт геологии TalTech является хорошим выбором и для любителей истории, потому что тут изучают и исследуют историю нашей планеты”, — обращается Алекс Страздин к молодежи, которая еще не нашла для себя интересной специальности.
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