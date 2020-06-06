Молодой эксперт о туннеле Таллинн-Хельсинки: нет ничего невозможного

”По нашей специальности возможно начинать работать в мегапроектах довольно рано — будь то в Эстонии, или заграницей”, — подтверждает Стразин.

Алекс Страздин в своей работе больше всего ценит то, что можно много путешествовать и исследовать земные недра вместо того, чтобы просиживать часы в офисе. В первую неделю июня он начинает новый проект. ”Я сейчас нахожусь на практике на предприятии, которое занимается предварительными геотехническими исследованиями земных недр для разных проектов в строительстве и сфере окружающей среды. Самая свежая работа — это связанный со многими странами проект строительства Rail Baltic. Мы начинаем исследовать грунт в том месте, где запланировано возведение терминала для поездов”, — говорит Алекс Страздин.

Локацию для пярнуского терминала команда исследует с помощью бурения, которым тестируется прочность почвы. ”Мы должны знать, насколько прочен там грунт”, — рассказывает техник. ”Также мы собираем пробы, которые исследуем в лаборатории. Мы анализируем породы на месте будущей стройплощадки и берем пробы на влажность”. Молодой человек не считает, что исследования почвы откроет что-то препятствующее строительству терминала. ”Речь идет о наземной стройке — мы просто должны точно выяснить, каковы геотехнические условия для возведения объекта. Но строить там точно можно”.

Будет ли туннель?

Также Алекс Страздин был связан еще с одним крупным проектом, в случае которого речь идет уже о более сложных вызовах. ”Во время учебы на бакалавриате я был в команде Института геологии TalTech, которая исследовала породы морского дна для проекта Таллинн-Хельсинки. В этой работе у нас не было возможности брать физические пробы, но мы использовали аналоги с теми же свойствами. Нам доставили разные пробы пород с информацией о месте и глубине их залегания. Мы их исследовали в лаборатории”. При этом команда смогла попробовать специальное измерительное оборудование для измерения абразивности. Все образцы отсортировали по прочности пород, их плотности, пористости, объему и пр.