Молодой эксперт о туннеле Таллинн-Хельсинки: нет ничего невозможного

Техник Института геологии TalTech, магистрант программы по изучению ресурсов земных недр Алекс Страздин еще не отметил свое 25-летие, но уже принимал участие в проектах туннеля Таллинн-Хельсинки и Rail Baltic, сообщается в пресс-релизе института.
”По нашей специальности возможно начинать работать в мегапроектах довольно рано — будь то в Эстонии, или заграницей”, — подтверждает Стразин.
Алекс Страздин в своей работе больше всего ценит то, что можно много путешествовать и исследовать земные недра вместо того, чтобы просиживать часы в офисе. В первую неделю июня он начинает новый проект. ”Я сейчас нахожусь на практике на предприятии, которое занимается предварительными геотехническими исследованиями земных недр для разных проектов в строительстве и сфере окружающей среды. Самая свежая работа — это связанный со многими странами проект строительства Rail Baltic. Мы начинаем исследовать грунт в том месте, где запланировано возведение терминала для поездов”, — говорит Алекс Страздин.
Локацию для пярнуского терминала команда исследует с помощью бурения, которым тестируется прочность почвы. ”Мы должны знать, насколько прочен там грунт”, — рассказывает техник. ”Также мы собираем пробы, которые исследуем в лаборатории. Мы анализируем породы на месте будущей стройплощадки и берем пробы на влажность”. Молодой человек не считает, что исследования почвы откроет что-то препятствующее строительству терминала. ”Речь идет о наземной стройке — мы просто должны точно выяснить, каковы геотехнические условия для возведения объекта. Но строить там точно можно”.
Будет ли туннель?
Также Алекс Страздин был связан еще с одним крупным проектом, в случае которого речь идет уже о более сложных вызовах. ”Во время учебы на бакалавриате я был в команде Института геологии TalTech, которая исследовала породы морского дна для проекта Таллинн-Хельсинки. В этой работе у нас не было возможности брать физические пробы, но мы использовали аналоги с теми же свойствами. Нам доставили разные пробы пород с информацией о месте и глубине их залегания. Мы их исследовали в лаборатории”. При этом команда смогла попробовать специальное измерительное оборудование для измерения абразивности. Все образцы отсортировали по прочности пород, их плотности, пористости, объему и пр.
Строительство туннеля — гораздо более сложный процесс нежели возведение железнодорожного терминала, потому что необходимо считаться как с нестабильными породами, так и с протекающими через них водными слоями. ”В ходе своих исследований мы пришли к заключению, что процесс этот простым не будет. Туннель должен пройти через слои пород, которые сложны с точки зрения геотехники и прохождение через них будет затратно. Эти слои неустойчивые и в них много воды”, — рассказывает Страздин об узких местах этого проекта, который живет пока в мечтах многих предпринимателей. Нет ничего невозможного, и Страздин знает об одном методе, как земные недра склонить к сотрудничеству. ”Один способ — это заморозка поверхности. То есть, говоря проще, мы просто замораживаем грунт вокруг туннеля в единую глыбу льда, чтобы можно было безопасно начать работы, позже сооружаем крепь и грунт снова оттаивает”.
Проект туннеля стал настолько интересным, что Алекс Страздин написал на подобную тему свою дипломную работу на бакалавриате. Говоря точнее, молодой человек исследовал возможности прохождения портала туннеля на эстонской стороне. В работе были созданы параметры для проходческих работ для всех слоев и по каждому слою были разработаны начальные технологические решения для прохождения и крепи. Помимо технологических расчетов, Страздин также привел временные и ресурсные затраты для прохождения портала туннеля на эстонской стороне.
Для исследователей земных недр Эстония является золотым дном
Если многие геологи и горные специалисты чувствуют притяжение к таинственным шахтам далеких земель, то Алекс Страздин остается верным Эстонии. Но при этом признается, что несколько лет назад претендовал на рабочее место на норвежском нефтяном месторождении, но конкурс был огромным и молодой студент из него выбыл. ”Но мне отправили в качестве отзыва 5-минутное видео, в котором проанализировали мои сильные и слабые стороны и дали рекомендации для дальнейшего развития”, — высказывает Алекс свою благодарность организаторам конкурса. ”Может быть когда-нибудь я и попаду туда — ведь приоритеты и желания со временем меняются”.
Сейчас, по мнению Страздина, Эстония представляется довольно интересной. ”Здесь хватает работы. В Эстонии еще достаточно полезных ископаемых, которые можно исследовать и добывать. Берем, например, возможности по добыче железной руды”. В этом направлении, по его оценке, еще достаточно места для развития, поскольку на этом в Эстонии не сосредотачивается. ”В то же время у нас очень сильные специалисты по полезным ископаемым, которые залегают слоями, потому что у нас есть сланец и фосфориты. Также торф — наши предприятия работают с торфом, например, в Африке”, — приводит Страздин примеры того, что если у кого-то есть интерес потрудиться заграницей, то с багажом TalTech в этом можно вполне преуспеть.
Специальность, в которой не нужно зубрить.
Помимо рабочих проектов Алекс Страздин занимается и учебой в магистратуре в Институте геологии по специальности ресурсы земных недр. ”Бакалавриат я закончил по геонаукам и геотехнологиям. До поступления на учебу я особо об этом не знал, но меня интересовало как естествознание, так и технологии и при изучении страницы TalTech я понял, что эта специальность совмещает обе эти сферы. Я поступил и очень доволен своим выбором”, — подтверждает молодой человек, который вспоминает увлекательные экскурсии во время учебы на шахты и горные предприятия. ”Не было проблем с заучиванием, потому что это очень логичный сектор. Так что, если специальности по земным недрам представляют интерес, то учиться на них не сложно, потому что тут достаточно увлекательно. Институт геологии TalTech является хорошим выбором и для любителей истории, потому что тут изучают и исследуют историю нашей планеты”, — обращается Алекс Страздин к молодежи, которая еще не нашла для себя интересной специальности.
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