Молодежные организации: 125-миллионную инвестицию правительства в завод Eesti Energia надо остановить

Хотя строительство и эксплуатация завода создаст новые прибыльные рабочие места в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе это не является устойчивым решением. Согласно исследованию SEI, заказанному правительством, инвестиции в сектор сланцевой нефти привлекли бы значительную региональную рабочую силу в одну отрасль, и регион, зависящий от одной конкретной отрасли, может быть не в состоянии адаптироваться к реализации требуемых рисков (например, производство масла). Поэтому, учитывая необходимость долгосрочной стабильности региона, оправданно отказаться от запланированных инвестиций. Вместо этого необходимо найти решение для переподготовки тех, кто в настоящее время работает в секторе добычи сланца.

Государственный план добычи сланца на 2016-2030 годы, подготовленный Министерством окружающей среды, объясняет, что прибыльность и конкурентоспособность производства сланцевого масла зависят от экологических стандартов ЕС и мировых цен на нефть. Поскольку мировая цена на сырую нефть находится на самом низком уровне за последние 18 лет, и цена за единицу квот на выбросы CO2 будет расти, новые технико-экономические обоснования абсолютно необходимы для целесообразности инвестиций.

Для молодежных организации, важно, чтобы правительство также учитывало интересы и мнения молодых людей, поскольку их способность участвовать в принятии политических решений остается ограниченной. Важно, чтобы вклад в изменение климата и необоснованные экономические решения не стали бременем для нынешнего и будущих поколений, для их социального успеха и общего блага.

Мы настоятельно призываем правительство Республики приостановить инвестиции в строительство маслозавода и начать общественные дебаты о необходимости этого завода после кризиса. На данном этапе более важно обеспечить, чтобы люди и предприятия имели финансовую возможность справиться с ситуацией. В свете климатического кризиса вместо энергии, основанной на ископаемом топливе, единственным выходом является развитие возобновляемой энергии и производство энергии без CO2.

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Bioteaduste Üliõpilaste Selts

Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts

Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus

Eesti Reformierakonna Noortekogu

Eesti Üliõpilaskondade Liit

EGEA- Tartu

Fridays For Future Eesti

Ida-Virumaa Noortekogu