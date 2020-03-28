28.03.2020, 17:30

Молодежные организации: 125-миллионную инвестицию правительства в завод Eesti Energia надо остановить


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Молодежные организации: 125-миллионную инвестицию правительства в завод Eesti Energia надо остановить
Foto: Eesti Energia

Организации, представляющие молодежь, учеников и студентов, обратились к правительству с совместным призывом приостановить инвестиции в нефтяной завод на 125 миллионов евро. Приводим их заявление полностью.

Уважаемое Правительство Республики!

На заседании 26 марта вы предоставили министру финансов Мартину Хельме мандат на увеличение капитала Eesti Energia, внеся денежный вклад в размере 125 млн евро на строительство нового завода Enefit280. В условиях чрезвычайного положения, когда государство вынуждено брать крупные займы, никакие рискованные инвестиции, наносящие ущерб окружающей среде, недопустимы. Также неуместно принимать такое важное решение о будущем в ситуации, когда пресса фокусируется на кризисе, вызванном коронавирусом, нет публичных дебатов и существует запрет на митинги и демонстрации.

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Мы не согласны с тем, что в ситуации, когда мир постепенно прекращает производство энергии на основе ископаемого топлива, эстонское государство будет стимулировать производство ископаемого топлива и выбросы парниковых газов. Атмосфера и климат Земли — это одно
целое, что делает очень лицемерным производство топлива, которое нельзя использовать в нашей стране, но которое предназначено для экспорта в другие страны. Выбросы парниковых газов также влияют на климат Эстонии. Хотя использование сланцевого масла загрязняет
окружающую среду менее, чем выработка электроэнергии из сланца, это решение не будет способствовать достижению климатической нейтральности к 2050 году или осуществлению Парижского климатического соглашения, которое Эстония подписала.

Хотя строительство и эксплуатация завода создаст новые прибыльные рабочие места в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе это не является устойчивым решением. Согласно исследованию SEI, заказанному правительством, инвестиции в сектор сланцевой нефти привлекли бы значительную региональную рабочую силу в одну отрасль, и регион, зависящий от одной конкретной отрасли, может быть не в состоянии адаптироваться к реализации требуемых рисков (например, производство масла). Поэтому, учитывая необходимость долгосрочной стабильности региона, оправданно отказаться от запланированных инвестиций. Вместо этого необходимо найти решение для переподготовки тех, кто в настоящее время работает в секторе добычи сланца.

Государственный план добычи сланца на 2016-2030 годы, подготовленный Министерством окружающей среды, объясняет, что прибыльность и конкурентоспособность производства сланцевого масла зависят от экологических стандартов ЕС и мировых цен на нефть. Поскольку мировая цена на сырую нефть находится на самом низком уровне за последние 18 лет, и цена за единицу квот на выбросы CO2 будет расти, новые технико-экономические обоснования абсолютно необходимы для целесообразности инвестиций.

Для молодежных организации, важно, чтобы правительство также учитывало интересы и мнения молодых людей, поскольку их способность участвовать в принятии политических решений остается ограниченной. Важно, чтобы вклад в изменение климата и необоснованные экономические решения не стали бременем для нынешнего и будущих поколений, для их социального успеха и общего блага.

Мы настоятельно призываем правительство Республики приостановить инвестиции в строительство маслозавода и начать общественные дебаты о необходимости этого завода после кризиса. На данном этапе более важно обеспечить, чтобы люди и предприятия имели финансовую возможность справиться с ситуацией. В свете климатического кризиса вместо энергии, основанной на ископаемом топливе, единственным выходом является развитие возобновляемой энергии и производство энергии без CO2.

Подписали

Bioteaduste Üliõpilaste Selts

Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts

Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus

Eesti Reformierakonna Noortekogu

Eesti Üliõpilaskondade Liit

EGEA- Tartu

Fridays For Future Eesti

Ida-Virumaa Noortekogu

Keskkonnateadlike Tudengite Selts

Lääne-Virumaa Noortekogu

Noor Eesti 200

Noored Rohelised

Noored Sotsiaaldemokraadid

Pärnu Linna Noortekogu

Pärnumaa Noortekogu

Sillamäe Noortenõukogu

Tartumaa Noortekogu

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering

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