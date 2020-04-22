Молодежной программе STEP нужна помощь работодателей. Польза будет взаимной

В условиях особого положения во много раз возросла ценность взаимопомощи, и команда STEP предлагает возможность получать и делать друг другу подарки, от которых выигрывает каждый из нас. Предприниматели могут сообщать о своей готовности принять молодежь на работу, предоставив возможность показать свои сильные стороны. Молодые люди могут подарить работодателям свое трудолюбие, навыки, исполнительность и готовность учиться.

Государство совместно с Эстонской кассой по безработице, в свою очередь, дарит трудоустроившим предпринимателям налоговые льготы и бонусы. А команда STEP дарит опыт и экспертные знания, чтобы поддержать всех участников процесса. Кроме этого, STEP бесплатно проводит интересные обучения для предпринимателей и поддерживающих молодежь консультантов.

Программа STEP создана для того, чтобы помочь в трудоустройстве молодых людей с правонарушениями в возрасте 15-26 лет в Таллинне и Харьюмаа, которые не учатся и не работают. Сейчас сеть партнеров STEP объединяет более 170 работодателей, но в кризисное время поиск рабочих мест стал намного сложнее из-за сокращений и банкротства предприятий. STEP призывает к сотрудничеству молодежь, работодателей и всех, кто хочет внести свой вклад и помочь молодым людям.

Программа является для молодежи добровольной, что означает, что в ней участвуют лишь те молодые люди, которые действительно мотивированы работать честно и качественно, но встречаются с трудностями в трудоустройстве. Программа STEP – это посредник между совершившими правонарушения молодыми людьми и работодателями. Как правило, совершенные правонарушения носят административный характер, у молодежи STEP нет наркотической или алкогольной зависимости.

Возврат 50% от расходов на зарплату

В связи с тем, что Эстонская касса по безработице поддерживает предприятия, программа STEP напоминает, что предприятия, которые принимают на работу молодых людей в возрасте 13-16 лет, получают назад 30% от выплаченной заработной платы. Если же на работу с частичной занятостью принят зарегистрированный в кассе по безработице молодой человек в возрасте до 29 лет, работодатель в течение первого года получает назад 50% от выплаченного оклада (Подробнее: www.tootukassa.ee).