Молодежь Ида-Вирумаа интересуется предпринимательством больше, чем ожидалось

Если раньше аналогичная программа в Ида-Вирумаа была нацелена в первую очередь на учащихся старших классов средних школ и профессиональных училищ, то в этом году Junior Achievement Eesti в сотрудничестве с Центром предпринимательства Ида-Вирумаа решили предложить аналогичную возможность и ученикам основной школы. ”Наша цель — сделать программу мини-фирм ближе и понятнее местным ученикам и их учителям. Мы очень рады, что преподаватели и учащиеся проявили настолько большой интерес — даже в нынешней сложной ситуации с коронавирусом”, — сказала руководитель по мероприятиям Junior Achievement Eesti Мария Хайнрихсен.

Проект стартовал уже в конце сентября, когда в течение недели в семи школах Ида-Вирумаа было проведено предварительное мероприятие Mini Boost-Up Ida-Viru, в ходе которого участникам рассказывали, как искать бизнес-идеи и почему создание своей фирмы не столь сложно, как может показаться на первый взгляд. В общей сложности в рамках этих тренингов в мир предпринимательства смог погрузиться 191 ученик.

Сегодняшний предпринимательский лагерь предназначен для тех, кто хочет продолжить обучение по программе мини-фирм. ”К сожалению, распространение вируса внесло свои коррективы, и сегодня в лагере принимают участие учащиеся пяти школ: основной школы Малева из Кохтла-Ярве, основной школы Ахтме из Кохтла-Ярве, Кохтла-Ярвеской школы, русской основной школы Кивиыли и русской основной школы Йыхви. Также участвует учитель школы Каннука из Силламяэ, желающий затем руководить мини-предприятиями, которые будут созданы в его школе”, — порадовалась Хайнрихсен.

В предпринимательском лагере наставники JA Eesti и Центра предпринимательства Ида-Вирумаа помогают учащимся найти реальную бизнес-идею и развить ее с помощью различных семинаров: поиск целевой группы, маркетинг, презентация, финансы и т.д.

”Мы очень надеемся, что нынешний большой интерес в дальнейшем выразится в появлении новых мини-фирм и ученических предприятий, и в будущем можно будет ждать появления деятельных молодых предпринимателей из региона Ида-Вирумаа. В прошлом году в Ида-Вирумаа было зарегистрировано всего две мини-фирмы, и мы, разумеется, хотим, чтобы их число увеличивалось”, — добавила Хайнрихсен.