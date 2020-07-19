Молодая семья заказала кухню и внесла предоплату в 8500 евро. Фирма подала заявление о банркотстве

К поискам кухонной мебели для новой квартиры Райнер приступил в начале весны. ”Как раз в это время началась вся эта тема с коронавирусом. Тогда я подумал, что заказывать нужно у известной фирмы, у которой есть представительства по всему миру и большой завод во Франции, ведь с ним-то уж вряд ли что-то призойдет”, — вспоминает мужчина. И действительно: материнское предприятие Mobalpa Eesti OÜ Mobalpa Kitchens является одним из крупнейших производителей и продавцов кухонь в Европе с 350 магазинами.

Mobalpa Eesti tehtud disainköök Skyline residentsis. Foto: kuvatõmmis.

Райнер нашел на сайте Mobalpa Eesti OÜ подходящий вариант и отправился в представительство. Стоимость проекта составила 17 000 евро, половину из которых Райнер должен был заплатить сразу. ”Поскольку сумма была очень большой, я попросил, чтобы они прислали второй счет в двух частях: одну в июне, другую в июле”, — рассказывает мужчина. В июне счета он не получил, а когда попытался связаться с фирмой, потерпел неудачу: телефоны не отвечали, страницы в Facebook и Instagram были удалены. Через какое-то время вместо счета Райнер получил письмо, в котором член правления Mobalpa Eesti OÜ Рем Силласту сообщал, что из-за коронакризиса предприятие терпит трудности с поставками и финансами, в связи с чем подано заявление о банкротстве. ”В ближайшее время с вами свяжется временный банкротный управляющий, назначенный Эстонским государством”, — сообщалось в письме.

Mobalpa Eesti OÜ esindus Pärnu maanteel. Esindus on praeguseks suletud.

Тогда Райнер связался с французской фирмой, где ему сказали, что кухня действительно готова, но предоплаты за нее не поступало. Сейчас они также ожидают сообщения от банкротного управляющего, после чего, как обещают, снова займутся вопросом.

Райнер не верит, что когда-нибудь получит свои деньги. ”Для молодой семьи это очень большая потеря, 8500 евро. Единственная моя надежда на то, что мне все-таки удастся получить эту кухню по какой-нибудь заводской цене”, — говорит мужчина.

”На время коронакризиса наш завод во Франции закрылся. В Эстонии у нас также была т. н. кризисная ситуация и фирма была закрыта. Из экономических трудностей, которые возникли во время коронакризиса, мы до сих пор выбраться не смогли”, — прокомментировал член правления Mobalpa Eesti OÜ Рем Силласту.