Молочные предприятия Эстонии планируют нарастить экспорт до трети от объема продукции

По словам руководителя экспорта AS Farmi Piimatööstus Анники Кыйв, для выхода на иностранные рынки нужно быть максимально настойчивым и упорным.

«Оборот Tere и Farmi постоянно понемногу увеличивается, однако мы хотим, чтобы круг потребителей нашей продукции рос и за пределами Эстонии. Сейчас экспорт Tere и Farmi Piimatööstus составляет около 20% от всего оборота предприятия, однако у нас есть возможности и желание увеличить экспорт в ближайшие годы. Продукцию Tere и Farmi экспортируют в 20 стран по всему миру, в том числе мы поставляем сырьевые товары как в Северную Африку, так и в Южную Европу. Мы хотим достичь того, чтобы экспорт составил 50% от оборота Tere и Farmi», - сказала Кыйв

С этой целью предприятия приняли участие в одной из крупнейших европейских выставок продуктов питания и напитков World of Private Label.

«Мы в прошлом году нашли хороших партнеров именно на выставке, поэтому в этот раз у нас тоже были высокие ожидания. Кроме того, мы встретились там и с нынешними партнерами, чтобы рассказать им, как мы развиваем нашу продукцию и занимаемся выходом на новые рынки».

На выставке PLMA было представлено свыше 2600 экспонатов из 110 государств.