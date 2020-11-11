Могут ли торговцы выпроваживать людей без масок из магазинов?

Сейчас действуют или на будущей неделе войдут в силу правила, которые обязывают носить маски? Если речь идет о рекомендации, то тогда это не обязательно?

Вчера данный вопрос комментировали на ERR глава Департамента здоровья и министр социальных дел, которые констатировали, что юридической обязанности нет, но дан посыл, что надо. Есть надежда, что этого будет достаточно. Предприниматели сферы торговли исходят в своей деятельности из рекомендаций правительства.

Торговцы могут из-за отсутствия у человека маски выпроводить его из магазина и отказаться от его обслуживания?

Нет. Торговцы — частные предприятия, и у нас нет прав полиции. С большой долей вероятности полицейских прав нам не дадут.

Магазины планируют раздавать или продавать маски на входе в магазин или всё ограничится плакатами с рекомендацией носить маску?

Предприятия торговли не обязали, но была просьба содействовать тому, чтобы посыл правительства дошел до людей. Идя навстречу, мы это делали всю весну, и я думаю, что будем и впредь сотрудничать с правительством, чтобы информировать людей и напоминать им о рекомендациях и требованиях через принадлежащие нам каналы.

Бесплатная раздача масок всем посетителям трудновыполнима, расходы были бы большими. На дезинфицирующие средства сфера торговли потратила с весны уже миллионы евро. Мы просили эти расходы нам компенсировать, поскольку правительство поддерживает другие сектора и требует от торговцев обеспечить покупателям бесплатные дезинфицирующие средства, но получили от Министерства финансов ответ, что нам не помогут.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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