Могут ли торговцы выпроваживать людей без масок из магазинов?

Сейчас действуют или на будущей неделе войдут в силу правила, которые обязывают носить маски? Если речь идет о рекомендации, то тогда это не обязательно?

Вчера данный вопрос комментировали на ERR глава Департамента здоровья и министр социальных дел, которые констатировали, что юридической обязанности нет, но дан посыл, что надо. Есть надежда, что этого будет достаточно. Предприниматели сферы торговли исходят в своей деятельности из рекомендаций правительства.

Торговцы могут из-за отсутствия у человека маски выпроводить его из магазина и отказаться от его обслуживания?

Нет. Торговцы — частные предприятия, и у нас нет прав полиции. С большой долей вероятности полицейских прав нам не дадут.

Магазины планируют раздавать или продавать маски на входе в магазин или всё ограничится плакатами с рекомендацией носить маску?

Предприятия торговли не обязали, но была просьба содействовать тому, чтобы посыл правительства дошел до людей. Идя навстречу, мы это делали всю весну, и я думаю, что будем и впредь сотрудничать с правительством, чтобы информировать людей и напоминать им о рекомендациях и требованиях через принадлежащие нам каналы.

Бесплатная раздача масок всем посетителям трудновыполнима, расходы были бы большими. На дезинфицирующие средства сфера торговли потратила с весны уже миллионы евро. Мы просили эти расходы нам компенсировать, поскольку правительство поддерживает другие сектора и требует от торговцев обеспечить покупателям бесплатные дезинфицирующие средства, но получили от Министерства финансов ответ, что нам не помогут.

Комментарии представителей торговых предприятий (rus.err)

Старейший торговый центр Kaubamaja раздавать маски клиентам при входе не планирует. Тем более, что в многоэтажном магазине достаточно места, чтобы держать дистанцию, считает исполнительный директор Эркки Лаугус.

"Раздавать маски мы сейчас, конечно, не будем, потому что количество масок, которые придется раздать, слишком большое. И затраты на все маски и дезинфекторы нам никто не компенсирует", - пояснил Лаугус.