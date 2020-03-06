06.03.2020, 17:20

Могут ли посылки и курьеры быть распространителями вирусов?


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Pakiautomaadid
PakiautomaadidFoto: Priit Simson

К логистическому предприятию DPD обратилось уже несколько обеспокоенных клиентов с вопросом, как обеспечивается защита получателей посылок от коронавируса. DPD заверяет, что распространение вируса посредством посылок крайне маловероятно, а чтобы не допустить передачи инфекции от курьеров, принимаются все необходимые меры.

”В последнее время клиенты спрашивают у нас, не должны ли все курьеры носить защитные маски и можно ли вообще прикасаться к пришедшей из-за границы посылке. Такие вопросы понятны и известную осторожность, разумеется, можно сохранять, но для паники никаких оснований нет”, — отметил исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс.

Посылок, пришедших из Китая, Италии и других стран, бояться не следует, поскольку так вирус не распространяется. Департамент здоровья подтвердил, что посылки в этом смысле безопасны, поскольку вирус распространяется воздушно-капельным путем, то есть даже если кто-то чихнул на посылку, попавшие на нее капли перестают быть опасными за несколько часов.

”Мы беспокоимся, скорее, о персонале DPD, чтобы не допустить передачу вируса от человека к человеку. Поэтому мы приостановили деятельность в объявленных опасными регионах. Например, в нескольких городах северной Италии мы сейчас вообще не работаем — посылок оттуда не привозим и туда не доставляем. Если кто-то хочет отправить посылку в опасный регион, в настоящее время мы, к сожалению, помочь не сможем”, — пояснил Кирсс.

Все рабочие поездки предприятия в опасные регионы также приостановлены, а люди, которые вернулись оттуда, пусть даже из отпуска, должны в течение двух недель карантина работать из дома и не могут физически принимать участие в собраниях и встречах. Также сокращено количество поездок в не являющиеся опасными регионы.

Курьеры DPD не носят защитные маски, поскольку, по оценке Департамента здоровья, использование масок в качестве защитного средства не обосновано. Наиболее эффективный метод защиты в повседневной деятельности — соблюдение правил гигиены: тщательное мытье рук и гигиена дыхательных путей, а также избегание близких контактов с людьми с признаками заболевания.

Исполнительный директор DPD добавил, что и до появления коронавируса в течение многих лет на предприятии принимались меры по обеспечению здоровья работников: ”Например, ежегодно компания предлагает работникам возможность бесплатно вакцинироваться от гриппа, в наших зданиях предусмотрены автоматические пункты дезинфекции, имеются инструкции по обеспечению гигиены и т.п.”.

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