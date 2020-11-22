Moderna назвала цену за дозу своей вакцины от корноавируса
COVID-вакцина производства Moderna будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки, заявил глава американской компании Стефан Бансель изданию Welt am Sonntag.
COVID-вакцина производства Moderna будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки, заявил глава американской компании Стефан Бансель изданию Welt am Sonntag.
"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19", — отметил Бансель.
По его словам, до конца года планируется производство 20 млн доз вакцины, однако в Европу в этот период будет поставлена только небольшая часть. Компания заинтересована в поставках в Европу и, по словам Банселя, достижение договоренности — вопрос нескольких дней.
Ранее стало известно, что эффективность вакцины, разработанной компанией Moderna, составляет более 94%. Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.
The Guardian писала, что Moderna на первых порах будет поставляться только на американский рынок. Газета также приводила данные, что вакцина будет не по карману многим странам: у Johnson & Johnson планируется цена в $10 за доху, а у Pfizer — в $20.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
"Умирают не от COVID": вирусолог объяснил, почему гибнут люди
Отец Дзюбы ответил на вопрос о скандале вокруг сына
Последние слова умирающего от коронавируса медика
Адвокат о схеме мошенничества при покупке машины "по акции"