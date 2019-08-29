Мода прошла? Резко упало число эстоноземельцев, регулярно закупающих алкоголь в Латвии

При этом выросла доля тех, кто приобретает в Латвии алкоголь реже, чем раз в месяц, но это уже не связано с сознательным и системным пополнением алкогольных запасов в Латвии. Таким образом стало в два раза меньше тех, кто специально едет в Латвию с целью приобрести алкоголь.

Кроме того, акт покупки алкоголя в Латвии утратил эмоциональный заряд, которым он когда-то сопровождался. Еще в июне 40% опрошенных при покупке алкоголя в Латвии испытывали эмоции, а в августе их уже было в два раза меньше — после понижения акциза многие перестали таким образом выражать свой протест.

Доля купленного эстоноземельцами в Латвии алкоголя в августе понизилась до 18%, по сравнению с 24% в прошлом году.

Что касается потребления алкоголя в Эстонии в общем, то оно остается почти на том же уровне. В этом году 83% эстоноземельцев в возрасте 18-74 покупали алкоголь. При этом летом алкоголь покупают чаще, чем в первые месяцы года.

В рамках опроса 15-21 августа были опрошены 1166 человек.