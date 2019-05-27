Мобильные платежи стали массовым явлением: mTasku пользуются десятки тысяч людей

Наиболее значительным фактором, сыгравшим роль в быстром росте популярности мобильных платежей в Эстонии, стало то, что с помощью mTasku можно оплачивать покупки в магазинах концерна Tallinna Kaubamaja Grupp (Kaubamaja, Selver), а также в магазинах ABC Supermarkets (продуктовые магазин Solaris, Delice и Comarket).
”Развитие mTasku — это шаг навстречу более комфортному и свободному от пластика будущему, мы очень гордимся тем, что предлагаем своим клиентам подобное платежное решение. За последние месяцы доля платежей mTasku в наших магазинах увеличилась в несколько раз”, — отметила руководитель отдела внутреннего аудита ABC Supermarkets Янне Нурья.
65% пользователей mTasku — мужчины, 35% — женщины. Самые активные пользователи относятся к возрастной группе 25-44 года. На данный момент клиенты разных предприятий добавили в свои мобильные кошельки mTasku примерно 55 000 клиентских и льготных карточек.
mTasku — это мобильный кошелек, разработанный Telia в сотрудничестве с LHV, EveryPay и Tallinna Kaubamaja Grupp, а также фирмами предоставляющими услуги кассовых решений Ektaco, ID Süsteemid, Nixor и Laansoo & Trussmann.