27.05.2019, 15:17

Мобильные платежи стали массовым явлением: mTasku пользуются десятки тысяч людей


rus.delfi.ee
EST
Selveri innovatsioon
Selveri innovatsioonFoto: Priit Simson

Результаты mTasku, созданной в Эстонии платформы для мобильных платежей, показывают, что с начала 2018 года в нашей стране в несколько раз увеличилось количество тех, кто выбирает мобильный платеж. Многократно выросла и сумма покупок, оплаченных этим способом.

За последний год разработанное Telia Eesti решение мобильного кошелька mTasku приобрело большую популярность: так, в начале мая количество пользователей превысило 40 000 человек. Годом ранее mTasku пользовались примерно 16 000 человек.

По словам директора подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна, возможность добавлять в mTasku банковские и клиентские карты вызвало большой интерес, поскольку совершать повседневные покупки стало намного проще и быстрее. ”Наличие в телефоне mTasku означает, что, чтобы зайти в кафе или в магазин, совсем не обязательно носить с собой кошелек, полный разных пластиковых карточек”.

Кярсна добавил, что по сравнению с прошлым годом ежемесячный оборот покупок, оплачиваемых с помощью mTasku, вырос в два раза и составляет примерно 800 000 евро. Количество ежемесячных сделок также проделало значительный рост, увеличившись в 1,6 раза, и превышает 100 000 финансовых операций. В общей сложности с помощью mTasku было сделано покупок на сумму более 9 миллиона евро.

Наиболее значительным фактором, сыгравшим роль в быстром росте популярности мобильных платежей в Эстонии, стало то, что с помощью mTasku можно оплачивать покупки в магазинах концерна Tallinna Kaubamaja Grupp (Kaubamaja, Selver), а также в магазинах ABC Supermarkets (продуктовые магазин Solaris, Delice и Comarket).

”Развитие mTasku — это шаг навстречу более комфортному и свободному от пластика будущему, мы очень гордимся тем, что предлагаем своим клиентам подобное платежное решение. За последние месяцы доля платежей mTasku в наших магазинах увеличилась в несколько раз”, — отметила руководитель отдела внутреннего аудита ABC Supermarkets Янне Нурья.

65% пользователей mTasku — мужчины, 35% — женщины. Самые активные пользователи относятся к возрастной группе 25-44 года. На данный момент клиенты разных предприятий добавили в свои мобильные кошельки mTasku примерно 55 000 клиентских и льготных карточек.

mTasku — это мобильный кошелек, разработанный Telia в сотрудничестве с LHV, EveryPay и Tallinna Kaubamaja Grupp, а также фирмами предоставляющими услуги кассовых решений Ektaco, ID Süsteemid, Nixor и Laansoo & Trussmann.

Читайте также: