Мобильные платежи стали массовым явлением: mTasku пользуются десятки тысяч людей

За последний год разработанное Telia Eesti решение мобильного кошелька mTasku приобрело большую популярность: так, в начале мая количество пользователей превысило 40 000 человек. Годом ранее mTasku пользовались примерно 16 000 человек.

По словам директора подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна, возможность добавлять в mTasku банковские и клиентские карты вызвало большой интерес, поскольку совершать повседневные покупки стало намного проще и быстрее. ”Наличие в телефоне mTasku означает, что, чтобы зайти в кафе или в магазин, совсем не обязательно носить с собой кошелек, полный разных пластиковых карточек”.

Кярсна добавил, что по сравнению с прошлым годом ежемесячный оборот покупок, оплачиваемых с помощью mTasku, вырос в два раза и составляет примерно 800 000 евро. Количество ежемесячных сделок также проделало значительный рост, увеличившись в 1,6 раза, и превышает 100 000 финансовых операций. В общей сложности с помощью mTasku было сделано покупок на сумму более 9 миллиона евро.