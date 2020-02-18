Множество жителей Эстонии, заказавших в соцсетях ”бесплатные” товары или услуги, лишились своих денег

Заведующая центром консультирования потребителей ЕС Департамента защиты потребителя и технического надзора Кристина Таммару пишет в Kasulik об опасности рекламных объявлений, предлагающих приобрести что-либо бесплатно.
Она отмечает, что подобные предложения распространяются в интернете, особенно в социальных сетях, и за бесплатным пробным периодом или единоразовой покупкой следует неожиданное для потребителя платежное обязательство.
Так, в центр консультирования обратился потребитель, который увидел в Facebook рекламу биодобавки. Реклама предлагала приобрести добавку по льготной цене и обещала розыгрыш. Также утверждалось, что многие другие потребители довольны продуктом и что речь идет об эксклюзивной формуле, которая помогает человеку выглядеть моложе. ”Я сделал заказ, заплатил кредитной картой 28 евро и получил товар. В следующем месяце с моего счета сняли 43 евро. Еще через месяц — опять столько же. Найти продавца не удалось, поскольку данной рекламы я больше в Facebook не вижу”, — рассказал потребитель.
В такую же ловушку попал другой потребитель, который, увидев рекламу в социальных сетях, приобрел две банки биодобавок в рамках так называемого бесплатного пробного периода. Оплатить нужно было только транспортные расходы в размере 6 евро. Каково же было его удивление, когда в последующие месяцы ему пришли счета на 118 евро. Потребитель понял, что заключил с продавцом договор сроком на один год и согласился ежемесячно получать по две банки биодобавки.
Специалист отмечает, что в обоих случаях мы имеем дело с ловушкой, когда потребитель совершает сделку, не зная, что таким образом связывает себя долгосрочным договором или платежным обязательством. ”Как правило, информация о дополнительных платежах имеется, но ее сложно заметить, так как используется более мелкий по сравнению с остальным текстом шрифт, неприметные цвета или расположение. Для таких предложений свойственны описания в стиле ”никакого риска”, ”не откладывай решение”, ”100% гарантия””, — рассказывает Таммару.
Она отмечает, что от заключенного в интернете договора потребитель имеет право отказаться в течение 14 дней, однако в случае с договорами-ловушками потребитель обычно понимает, что попал на удочку, уже после истечения этого срока, когда начинает получать счета или обнаруживает, что с его карты были сняты деньги.
”К этому моменту право на расторжение договора уже закончилось. Также важно знать, что право на отказ в течение 14 дней действует только в случае с продавцами, действующими в Эстонии и других странах ЕС. К сожалению, за заказами-ловушками стоят фирмы, зарегистрированные за пределами Европы”, — говорит эксперт.
Ловушка может представлять из себя либо единоразовое предложение товара или услуги, либо участие в розыгрыше, либо возможность воспользоваться бесплатным пробным периодом. ”Кликая на такую рекламу, потребитель не понимает, что речь идет о платном договоре. Например, в социальных сетях получила широкое распространение услуга оценки автомобиля, предлагающая потребителю сертификат с указанием рыночной стоимости его автомобиля. Как правило, у подобного рода предложений отсутствует обязательная надпись: ”Заказ с платежным обязательством”, и потребители, нажимая на кнопку ”ОК” или ”Заказать”, не замечают, что данная услуга стоит 88 или 108 евро. По словам продавца, поскольку обещанный сертификат поступает на электронную почту потребителя сразу же после совершения клика, потребитель не имеет права отказаться от договора, ведь услуга уже оказана”.
Подобные ловушки характеризуется тем, что продавец не просит у потребителя данные кредитной карты, а только его имя, домашний адрес и другие контактные данные, позволяющие позже высылать счета. Несмотря на то, что, по закону, в случае, если потребитель не заказывал товар или услугу, продавец не имеет права выдвигать в отношении потребителя требования, статистика гласит, что около 20% потребителей оплачивают указанные в счетах суммы, хотя и уверены, что не соглашались на данную оплату.
Также статистика показывает, что более половины жителей ЕС в последние два года столкнулись как минимум с одним случаем мошенничества. По некоторым оценкам, стоящие за договорами-ловушками фирмы зарабатывают на европейских потребителях несколько миллионов евро ежегодно.
Самый надежный способ не попадаться в ловушки — это избегать их, что предполагает наличие у потребителя критического мышления и умения определить, что речь идет о мошенничестве. Поскольку реклама-ловушка в социальных сетях обычно исчезает из поля зрения потребителя сразу после того, как он на нее отреагировал, установить продавца и связаться с ним становится очень сложно.
Если потребитель все же решит кликнуть на предложение, следует по возможности сделать фото или снимок экрана, чтобы потом можно было доказать содержание преддоговорной информации. Также следует предварительно ознакомиться с общими условиями и изучить информацию о продавце.
Таммару подчеркивает, что получить помощь возможно лишь в случае, когда фирма, стоящая за предложением, зарегистрирована в Эстонии или другой стране ЕС.
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