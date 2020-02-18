Множество жителей Эстонии, заказавших в соцсетях ”бесплатные” товары или услуги, лишились своих денег

Специалист отмечает, что в обоих случаях мы имеем дело с ловушкой, когда потребитель совершает сделку, не зная, что таким образом связывает себя долгосрочным договором или платежным обязательством. ”Как правило, информация о дополнительных платежах имеется, но ее сложно заметить, так как используется более мелкий по сравнению с остальным текстом шрифт, неприметные цвета или расположение. Для таких предложений свойственны описания в стиле ”никакого риска”, ”не откладывай решение”, ”100% гарантия””, — рассказывает Таммару.

Она отмечает, что от заключенного в интернете договора потребитель имеет право отказаться в течение 14 дней, однако в случае с договорами-ловушками потребитель обычно понимает, что попал на удочку, уже после истечения этого срока, когда начинает получать счета или обнаруживает, что с его карты были сняты деньги.

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”К этому моменту право на расторжение договора уже закончилось. Также важно знать, что право на отказ в течение 14 дней действует только в случае с продавцами, действующими в Эстонии и других странах ЕС. К сожалению, за заказами-ловушками стоят фирмы, зарегистрированные за пределами Европы”, — говорит эксперт.

Ловушка может представлять из себя либо единоразовое предложение товара или услуги, либо участие в розыгрыше, либо возможность воспользоваться бесплатным пробным периодом. ”Кликая на такую рекламу, потребитель не понимает, что речь идет о платном договоре. Например, в социальных сетях получила широкое распространение услуга оценки автомобиля, предлагающая потребителю сертификат с указанием рыночной стоимости его автомобиля. Как правило, у подобного рода предложений отсутствует обязательная надпись: ”Заказ с платежным обязательством”, и потребители, нажимая на кнопку ”ОК” или ”Заказать”, не замечают, что данная услуга стоит 88 или 108 евро. По словам продавца, поскольку обещанный сертификат поступает на электронную почту потребителя сразу же после совершения клика, потребитель не имеет права отказаться от договора, ведь услуга уже оказана”.

Подобные ловушки характеризуется тем, что продавец не просит у потребителя данные кредитной карты, а только его имя, домашний адрес и другие контактные данные, позволяющие позже высылать счета. Несмотря на то, что, по закону, в случае, если потребитель не заказывал товар или услугу, продавец не имеет права выдвигать в отношении потребителя требования, статистика гласит, что около 20% потребителей оплачивают указанные в счетах суммы, хотя и уверены, что не соглашались на данную оплату.