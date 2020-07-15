Множество старых домов ждет "принудительная" реновация

План под названием ”Долгосрочная стратегия по реконструкции зданий” был разработан под началом министра экономики Таави Ааса. По предварительным оценкам, его воплощение в жизнь обойдется в почти 22 млрд евро (сумма, равная двум бюджетам Эстонии).

С одной стороны план призван содействовать достижению климатической нейтральности в ЕС, с другой — улучшить условия проживания простых людей путем повышения уровня энергосбережения, безопасности, оздоровления внутреннего климата зданий. Кроме того, в результате изменений жилая среда станет более красивой по всей Эстонии, не только в Таллинне и Тарту.

По словам Ааса, после внедрения плана за счет зданий получится достигнуть 60% энергосбережения и уменьшить выбросы углекислого газа примерно на 90%.

По словам вице-канцлера министерства экономики Юри Расса, в реконструкции в Эстонии нуждается, например, 100 000 отдельных домовММн и 27 000 единиц коммерческой недвижимости. Многоквартирных домов в Эстонии в общей сложности 24 000, из которых 14 000 нуждаются в реновации. Как отмечает Расс, 5000 многоквартирных домов, скорее всего, выйдут из эксплуатации, еще 5000 уже приведены в порядок.

”Всего в течение 30 лет нужно будет реконструировать примерно 52 млн квадратных метров. Это в среднем 400-450 млн евро в год, на пике — все 900 млн”, — отметил эксперт.

В качестве положительного момента он отмечает и оживление рынка. Если сейчас крупные фирмы не очень хотят заниматься реконструкцией, но скоро все изменится, а большие объемы в свою очередь снизят цены на строительство.

Согласно подсчетам, на выделяемые из бюджета пособия придется чуть более трети от всех расходов на реновацию. По словам Ааса, часть этих денег вернется в казну в виде налогов. ”Если государство поддержит частный сектор в этих проектах и вложит, например, 30%, а частный сектор — 70%, то по сути эти государственные 30% вернутся обратно в казну”, — отметил Аас.

Одним из главных вопросов при этом является то, как запустить проект по всей Эстонии. Если в столице и Тарту, а также близлежащих районах реконструкция жилых зданий идет активно уже сейчас, то в остальных регионах активность меньше, несмотря на большую долю государственной помощи.