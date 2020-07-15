Множество старых домов ждет "принудительная" реновация

Недавно правительство Эстонии одобрило план на ближайшие 30 лет, по которому большая часть старых домов должна будет пройти курс реновации, пишет Eesti Päevaleht.
План под названием ”Долгосрочная стратегия по реконструкции зданий” был разработан под началом министра экономики Таави Ааса. По предварительным оценкам, его воплощение в жизнь обойдется в почти 22 млрд евро (сумма, равная двум бюджетам Эстонии).
С одной стороны план призван содействовать достижению климатической нейтральности в ЕС, с другой — улучшить условия проживания простых людей путем повышения уровня энергосбережения, безопасности, оздоровления внутреннего климата зданий. Кроме того, в результате изменений жилая среда станет более красивой по всей Эстонии, не только в Таллинне и Тарту.
По словам Ааса, после внедрения плана за счет зданий получится достигнуть 60% энергосбережения и уменьшить выбросы углекислого газа примерно на 90%.
По словам вице-канцлера министерства экономики Юри Расса, в реконструкции в Эстонии нуждается, например, 100 000 отдельных домовММн и 27 000 единиц коммерческой недвижимости. Многоквартирных домов в Эстонии в общей сложности 24 000, из которых 14 000 нуждаются в реновации. Как отмечает Расс, 5000 многоквартирных домов, скорее всего, выйдут из эксплуатации, еще 5000 уже приведены в порядок.
”Всего в течение 30 лет нужно будет реконструировать примерно 52 млн квадратных метров. Это в среднем 400-450 млн евро в год, на пике — все 900 млн”, — отметил эксперт.
В качестве положительного момента он отмечает и оживление рынка. Если сейчас крупные фирмы не очень хотят заниматься реконструкцией, но скоро все изменится, а большие объемы в свою очередь снизят цены на строительство.
Согласно подсчетам, на выделяемые из бюджета пособия придется чуть более трети от всех расходов на реновацию. По словам Ааса, часть этих денег вернется в казну в виде налогов. ”Если государство поддержит частный сектор в этих проектах и вложит, например, 30%, а частный сектор — 70%, то по сути эти государственные 30% вернутся обратно в казну”, — отметил Аас.
Одним из главных вопросов при этом является то, как запустить проект по всей Эстонии. Если в столице и Тарту, а также близлежащих районах реконструкция жилых зданий идет активно уже сейчас, то в остальных регионах активность меньше, несмотря на большую долю государственной помощи.
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