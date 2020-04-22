22.04.2020, 07:55

Множество клиентов Eesti Energia из-за коронавируса не могут платить по счетам

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EST
Hando Sutter
Hando SutterFoto: Ilmar Saabas

Из-за введенного в стране чрезвычайного положения у предприятия Eesti Energia выросло количество должников.

Поскольку в ближайшее время число людей, испытывающих трудности с финансами, может стать еще больше, в компании советуют не затягивать с долгом, а обратиться в Eesti Energia и сказать о своей проблеме, пишет RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

Из-за кризиса, количество задолженностей будет только расти, отмечают в госконцерне. По мнению председателя правления компании Хандо Суттера, самое тяжелое время еще впереди.

"Кризис касается всех - и предприятий, и частных лиц", - сказал Суттер, но конкретное количество должников не назвал.

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