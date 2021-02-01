Много ли эстоноземельцев готово порекомендовать своего работодателя знакомым?

В рамках исследования работников просили оценить, с какой долей вероятности они могли бы порекомендовать знакомым работу у своего работодателя. Выяснилось, что порекомендовать своего работодателя готовы более четверти (26%) работников, что немного больше, чем в предыдущие годы (2017–2019), когда этот показатель оставался на уровне 23%. Совсем не хотят рекомендовать своего работодателя менее десятой части (9%) респондентов.

Наибольшая готовность в этом вопросе оказалась у работников сектора информационных технологий, а также финансового и банковского сектора, где целых 39% респондентов настолько довольны своим работодателем, что пригласили бы на работу и своих знакомых. Довольно высокая готовность порекомендовать своего работодателя и у работников, занимающихся профессиональной деятельностью (33%), а также в сфере образования (31%).

Меньше всего хотят рекомендовать работу у своего работодателя в обрабатывающей промышленности, где такую рекомендацию готовы дать своим знакомым менее пятой части работников (19%). Низкие показатели также в оптовой и розничной торговле и в сельском хозяйстве, где только пятая часть работников (20%) была бы готова пригласить знакомых работать на их предприятии.

”Работники с высокой готовностью порекомендовать другим свое место работы в пять раз более лояльны к своему работодателю и планируют работать у него как минимум в два раза дольше, чем те, кто не готов рекомендовать своего работодателя”, — прокомментировал результаты исследования Хенри Аувяэрт, менеджер по маркетингу CVKeskus.ee.

”Целых 78% работников из числа готовых порекомендовать своего работодателя даже не думали о смене места работы в ближайшее время, в то время как среди нежелающих дать подобную рекомендацию эта цифра составила всего 15%. Более того, результаты опроса показали, что более половины (51%) работников с высокой готовностью рекомендовать свое место работы планировали работать в этой компании более 5 лет. Среди работников с низкой степенью готовности только пятая часть (20%) планировала такой же продолжительный стаж работы”, — добавил Хенри Аувяэрт.