Много ли эстоноземельцев готово порекомендовать своего работодателя знакомым?

Одной лишь высокой зарплаты недостаточно
Несмотря на то, что согласно результатам исследования высокооплачиваемые работники охотнее рекомендуют своего работодателя, им не всегда бывает достаточно только большой зарплаты.
Комментируя исследование, руководитель и аналитик Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер пояснила, что хотя работники с более высокой зарплатой и рекомендуют своего работодателя более охотно, но даже среди работников с зарплатой более 3100 евро есть такие, которые совсем не уверены, что порекомендовали бы своего работодателя другим. ”Кроме того, среди работников с брутто-зарплатой менее 700 евро целая четверть (25%) относится к активным рекомендателям”.
”Как высокооплачиваемые, так и низкооплачиваемые работники, которые с большой вероятностью порекомендовали бы своего работодателя, больше среднего удовлетворены взаимоотношениями с коллегами, т. е. исследование демонстрирует, насколько важны хорошие отношения в коллективе. Кроме того, активные рекомендатели с более низкой зарплатой больше довольны управлением командой, содержанием работы и условиями труда. Работники с более высокой зарплатой, которые скорее предпочли бы не рекомендовать работу у своего работодателя, недовольны процессами получения обратной связи, сотрудничества и движения информации”, — добавила Кадри Сеэдер.
Наибольшую готовность пригласить знакомых на работу у своего работодателя проявили пярнусцы
В результате исследования выяснилось, что готовность рекомендовать своего работодателя варьируется в том числе и территориально. Самый высокий показатель такой готовности — в Пярну, где 28% работников готовы пригласить знакомых на работу к своему работодателю. В Харьюмаа и столице, а также в Вильяндимаа порекомендовать своего работодателя готовы 27% работников, а в Тарту — 26%.
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