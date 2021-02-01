01.02.2021, 11:30

Много ли эстоноземельцев готово порекомендовать своего работодателя знакомым?

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Töö andmetega
Töö andmetegaFoto: Hendrik Osula

В результате проведенного недавно порталом поиска работы CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат крупного исследования рынка труда, в котором приняли участие более 9700 работников, выяснилось, что чуть больше чем каждый четвертый из них (26%) готов порекомендовать своим знакомым работать у своего работодателя. По сравнению с осенью 2019 года этот показатель немного вырос. Наибольшую готовность пригласить знакомых на работу к своему работодателю изъявили работники ИТ-сектора и пярнусцы.

В рамках исследования работников просили оценить, с какой долей вероятности они могли бы порекомендовать знакомым работу у своего работодателя. Выяснилось, что порекомендовать своего работодателя готовы более четверти (26%) работников, что немного больше, чем в предыдущие годы (2017–2019), когда этот показатель оставался на уровне 23%. Совсем не хотят рекомендовать своего работодателя менее десятой части (9%) респондентов.

Наибольшая готовность в этом вопросе оказалась у работников сектора информационных технологий, а также финансового и банковского сектора, где целых 39% респондентов настолько довольны своим работодателем, что пригласили бы на работу и своих знакомых. Довольно высокая готовность порекомендовать своего работодателя и у работников, занимающихся профессиональной деятельностью (33%), а также в сфере образования (31%).

Меньше всего хотят рекомендовать работу у своего работодателя в обрабатывающей промышленности, где такую рекомендацию готовы дать своим знакомым менее пятой части работников (19%). Низкие показатели также в оптовой и розничной торговле и в сельском хозяйстве, где только пятая часть работников (20%) была бы готова пригласить знакомых работать на их предприятии.

”Работники с высокой готовностью порекомендовать другим свое место работы в пять раз более лояльны к своему работодателю и планируют работать у него как минимум в два раза дольше, чем те, кто не готов рекомендовать своего работодателя”, — прокомментировал результаты исследования Хенри Аувяэрт, менеджер по маркетингу CVKeskus.ee.

”Целых 78% работников из числа готовых порекомендовать своего работодателя даже не думали о смене места работы в ближайшее время, в то время как среди нежелающих дать подобную рекомендацию эта цифра составила всего 15%. Более того, результаты опроса показали, что более половины (51%) работников с высокой готовностью рекомендовать свое место работы планировали работать в этой компании более 5 лет. Среди работников с низкой степенью готовности только пятая часть (20%) планировала такой же продолжительный стаж работы”, — добавил Хенри Аувяэрт.

Одной лишь высокой зарплаты недостаточно

Несмотря на то, что согласно результатам исследования высокооплачиваемые работники охотнее рекомендуют своего работодателя, им не всегда бывает достаточно только большой зарплаты.

Комментируя исследование, руководитель и аналитик Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер пояснила, что хотя работники с более высокой зарплатой и рекомендуют своего работодателя более охотно, но даже среди работников с зарплатой более 3100 евро есть такие, которые совсем не уверены, что порекомендовали бы своего работодателя другим. ”Кроме того, среди работников с брутто-зарплатой менее 700 евро целая четверть (25%) относится к активным рекомендателям”.

”Как высокооплачиваемые, так и низкооплачиваемые работники, которые с большой вероятностью порекомендовали бы своего работодателя, больше среднего удовлетворены взаимоотношениями с коллегами, т. е. исследование демонстрирует, насколько важны хорошие отношения в коллективе. Кроме того, активные рекомендатели с более низкой зарплатой больше довольны управлением командой, содержанием работы и условиями труда. Работники с более высокой зарплатой, которые скорее предпочли бы не рекомендовать работу у своего работодателя, недовольны процессами получения обратной связи, сотрудничества и движения информации”, — добавила Кадри Сеэдер.

Наибольшую готовность пригласить знакомых на работу у своего работодателя проявили пярнусцы

В результате исследования выяснилось, что готовность рекомендовать своего работодателя варьируется в том числе и территориально. Самый высокий показатель такой готовности — в Пярну, где 28% работников готовы пригласить знакомых на работу к своему работодателю. В Харьюмаа и столице, а также в Вильяндимаа порекомендовать своего работодателя готовы 27% работников, а в Тарту — 26%.

Меньше всего желающих пригласить знакомых работать у своего работодателя оказалось в Ярвамаа, где этот показатель составляет 14%. Значительно ниже средней эта готовность у людей, работающих в Ляэнемаа (16%) и Сааремаа (17%).

Агентство по исследованию зарплат и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee два раза в год проводят среди работодателей и работников опросы, с помощью которых изучается поведение рынка труда, изменения зарплат и ожиданий в отношении зарплаты. В исследовании, организованном в ноябре 2020 года, приняли участие 9733 человека со всей Эстонии. Готовность порекомендовать своего работодателя попросили оценить по шкале от 0 до 10, где ”0” означало, что с большой долей вероятности не будут рекомендовать, а ”10” означало, что с большой долей вероятности будут рекомендовать. Активными рекомендателями считаются респонденты, отметившие по оценочной шкале ”9” или ”10”.

ТОП-5 сфер, в которых работники готовы рекомендовать своего работодателя

Информационные технологии (39%)
Финансы и страхование (39%)
Профессиональная деятельность (33%)
Образование (31%)
Другая деятельность в области обслуживания (28%)

ТОП-5 местоположений, в которых работники готовы рекомендовать своего работодателя

Пярну (28%)
Таллинн (27%)
Вильяндиский уезд (27%)
Харьюский уезд (27%)
Тартуский уезд (26%)

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