Многие жители Эстонии в случае потери дохода не смогут продержаться и недели

Если в начале прошлого кризиса (сентябрь 2008) у эстонских семей было отложено в общей сложности 3,6 млрд евро, то по состоянию на начало марта этого года на банковских счетах эстоноземельцев лежало 8,3 млрд евро, то есть 6230 евро на каждого жителя, включая младенцев и стариков.

И это не считая наличных. Как показало проведенное Turu-uuringute AS прошлым летом исследование, 28% жителей страны хранит свои деньги ”под матрасом”.

Но распределение накоплений неравномерное, поэтому у самых бедных за душой — ни цента.

”У четверти жителей Эстонии сейчас к концу месяца остается около 100 евро, у половины — 500 евро. Для людей с очень маленькими накоплениями нынешняя ситуация очень грустная”, — отметил аналитики Swedbank Тыну Мертсина на круглом столе аналитиков.

Его коллега из Luminor Тыну Пальм добавил, что у 30% людей объемы финансовых запасов не превышают 300 евро. Медианная сумма — 800 евро. У 31% населения накоплений нет вовсе. Будущее таких людей сейчас довольно туманно. Особенно сложно будет в случае потери работы, немного проще — при сокращении зарплаты.

Каждый десятый житель Эстонии в случае потери работы сможет продержаться всего неделю или меньше. Более уязвимы с этой точки зрения 18-19-летние молодые люди, а также люди с более низким уровнем образования и семьи с доходом менее 500 евро на одного члена (17% или каждый шестой) и неэстонцы (16% или каждый шестой).