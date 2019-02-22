22.02.2019, 07:05

Многие эстонские семьи живут от зарплаты к зарплате, но есть и те, кому удается откладывать

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rus.delfi.ee
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Многие эстонские семьи живут от зарплаты к зарплате, но есть и те, кому удается откладывать
PangaautomaatFoto: Anni Õnneleid

20% эстонских семей живет от зарплаты к зарплате и, скорее всего, в случае потери работы одним из взрослых, попали бы в затруднительное положение, пишет Eesti Päevaleht.

Об этом свидетельствует проведенное в 2018 году Kantar Ermor исследование.

Член правления SEB Айнар Леппянен советует на фоне разговоров об экономическом кризисе обратить внимание на свои накопления: ”Экономический кризис может оставить человека без работы и умен тот, кто заранее задумывается об этом и подготавливается”.

”Каждый житель Эстонии мог бы поставить перед собой цель иметь достаточную финансовую подушку, которая помогла бы пережить возможное нестабильное время, покрыть как расходы на жилье, так и платежи по кредитам”, — отмечает он.

По словам инвестора Таави Пертмана, это сумма могла бы равняться сумме расходов за 3-12 месяцев. ”Если вы живете от зарплаты до зарплаты, то следует умножить величину зарплаты на соответствующее количество месяцев”, — советует он.

По словам пресс-секретаря SEB Юлии Пийлманн, 70% молодежи в возрасте 18-25 лет делает накопления ежемесячно. Активно копят прежде всего женщины и люди, возраст которых приближается к пенсионному.

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