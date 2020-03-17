17.03.2020, 07:36

Многие аптеки переходят на продажи через прилавок ради снижения риска заражения

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EST
PERH-i Apotheka apteek
Foto on illustreeriv.Foto: Ilmar Saabas

Аптеки, работающие под брендами Apotheka, Benu, Euroapteek и Südameapteek с целью снизить риск заражения переходят на продажи через прилавок и отделяют в торговых залах зоны, в которых передвигаться могут только работники аптек.

Эти изменения уже начались и постепенно будут реализованы, сообщает Объединение аптек Эстонии.

Цель приостановки обслуживания в залах заключается в обеспечении
доступности аптечной услуги и защите аптечных работников. ”Управляющие
аптеками создают специальные зоны передвижения, чтобы исключить
распространение респираторных заболеваний через упаковки с медикаментами, которые находятся в аптеках с открытыми торговыми залами”, — сказал член правления Объединения аптек Эстонии, провизор Тимо Данилов.

”Выглядеть это будет, например, так, что специальной лентой будет выделен коридор для движения от входа до кассы. Лекарства с остальной части зала, разумеется, можно будет купить, но аптекарь сам принесет их пациенту, поскольку последнему уже нельзя будет свободно передвигаться по аптеке”.

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Также возле касс начнется установка защитных стекол, чтобы это свело к
минимуму риск заболевания аптечных работников. Первые аптеки установят
защитные стекла уже сегодня и в ближайшие дни эти новшества будут внесены в большей части аптек.

”Обеспечение аптечных услуг в таком особом положении имеет критическое
значение и гораздо важнее сохранить постоянство, нежели удобный стиль
обслуживания. Надеемся, что посетители аптек поймут, что эти
реорганизационные меры предпринимаются в их же интересах. Медикаментов на складах достаточно и на сегодня вопрос стоит не в том, как можно обслужить много людей одновременно, но в том, как все те, кто действительно нуждается в лекарствах, могли бы их получить без соприкосновения с вирусом”, — пояснил Данилов.

Разъясняющая информация об оказании аптечных услуг в этот период будет в ближайшее время размещена у входов в аптеки. Как утверждает руководитель Объединения аптек Эстонии, новый порядок будет действовать временно и стоит надеяться, что и эти меры внесут свой вклад в борьбу с вирусом.

Объединение аптек Эстонии — некоммерческое объединение лиц с высшим
образованием в сфере аптечного дела и фармации, которое защищает
профессиональную сферу, социальные и экономические права аптек и аптечных работников. Объединение аптек Эстонии было создано 5 февраля 2002 года.

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