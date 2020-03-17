Многие аптеки переходят на продажи через прилавок ради снижения риска заражения

Эти изменения уже начались и постепенно будут реализованы, сообщает Объединение аптек Эстонии.

Цель приостановки обслуживания в залах заключается в обеспечении

доступности аптечной услуги и защите аптечных работников. ”Управляющие

аптеками создают специальные зоны передвижения, чтобы исключить

распространение респираторных заболеваний через упаковки с медикаментами, которые находятся в аптеках с открытыми торговыми залами”, — сказал член правления Объединения аптек Эстонии, провизор Тимо Данилов.

”Выглядеть это будет, например, так, что специальной лентой будет выделен коридор для движения от входа до кассы. Лекарства с остальной части зала, разумеется, можно будет купить, но аптекарь сам принесет их пациенту, поскольку последнему уже нельзя будет свободно передвигаться по аптеке”.

Также возле касс начнется установка защитных стекол, чтобы это свело к

минимуму риск заболевания аптечных работников. Первые аптеки установят

защитные стекла уже сегодня и в ближайшие дни эти новшества будут внесены в большей части аптек.

”Обеспечение аптечных услуг в таком особом положении имеет критическое

значение и гораздо важнее сохранить постоянство, нежели удобный стиль

обслуживания. Надеемся, что посетители аптек поймут, что эти

реорганизационные меры предпринимаются в их же интересах. Медикаментов на складах достаточно и на сегодня вопрос стоит не в том, как можно обслужить много людей одновременно, но в том, как все те, кто действительно нуждается в лекарствах, могли бы их получить без соприкосновения с вирусом”, — пояснил Данилов.